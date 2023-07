【KTSF】

喬治亞州Hampton市週六早上發生一宗槍擊案,造成至少4人死亡,嫌犯一度逃脫,至週日,警方公布嫌犯在與警員駁火後身亡。

喬治亞州當地警方稱,槍手是40歲的Hampton男子Andre Longmore,案發後,警方動員所有執法機構追緝槍手。

這起槍擊案發生在週六早上喬治亞州亞特蘭大以南的Hampton市郊區,涉及同一個社區內的四個不同地點,調查人員持續在案發現場蒐證,警方一度懸賞一萬元抓捕槍手,暫時行兇動機未明。

警方發現Longmore的行蹤後,Longmore與兩名警員一度駁火,Longmore被擊斃,兩名警員受傷,其中一名警員背部中槍危殆。

