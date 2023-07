【加州新聞】加州實施兩項新法案 涉及過橋費罰款和防止槍械暴力

【KTSF 梁展穎報導】

由加州參議員丁右立(Phil Ting)在去年提出兩項目標,分別涉及過橋費罰款,和防止槍械暴力的法案,7月開始實施。

疫情開始的時候,市府廢除了過橋收費員的服務,導致很多駕車人士,尤其是有經濟困難和不能夠負擔購買FasTrak收費感應器的人士,累積很多過橋費和逾期罰款,有人累積的罰款甚至高達數千元。

AB2594法案容許駕車人士由現在到2024年9月繳清拖欠的過橋費,民眾可以致電客戶服務中心,尋求豁免部份或全部罰款,電話是1—(877) 229-8655,市民亦可以到FasTrak的不用預約的中心繳付現金,地址是舊金山(三藩市)的Beale街371號,或寄送支要或現金匯票,詳情請參閱網站http://www.bayareafastrak.org。

另外,低收入家庭,例如四人家庭年收入不超過6萬元,若拖欠過橋費及罰款至少100元,法案為他們設立一個付款計劃,申請人必須先繳交100元或一半的欠款,才可以使用這一項計劃。

另一項即將實施AB1594法案,就容許槍擊案受害者控告槍械製造商、槍械店,和疏忽管有槍械而導致傷害發生的人士。

丁右立指出,槍械業向來都享有聯邦訴訟豁免,希望民事訴訟和加強管制槍械條例,能夠令槍械業界加強防止不法之徒銷售槍械和盜竊槍械。

丁右立說,槍械是導致小童和青少年死亡的主要原因,這個是不能夠容忍的。

