【灣區新聞】灣區多地本週末迎高溫 北灣Fairfield華氏106度

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灣區多地本週末再次迎來炎熱高溫，週六最高溫華氏106度出現在北灣Fairfield，酷熱警告持續週日晚11點，高溫也影響部分餐廳生意。

東灣Walnut Creek週六最高溫也破百，是灣區最熱的幾個地方之一。

由於天氣太熱，許多餐廳的戶外座位一個人也沒有。

位於Walnut Creek市區的Dumpling Hours餐廳，室內用餐還是要等，而選擇坐在戶外的Johnson Hoang一家人表示，直到傍晚氣溫下降到80幾度後才敢出門。

餐廳老闆表示，一般星期六這個時候，餐廳外面排滿了顧客，可能要等一小時才有座位，大家會先在附近逛逛，不過週六餐廳比平常冷清許多，因為天氣太熱，大家都不想出門，外帶訂單則有所增加。

不過附近的冰淇淋店則出現人潮，一整天都大排長龍。

有民眾表示，不介意有幾天很熱，因為才感覺像夏天。

北灣Napa目前則正舉辦為期兩週的節慶活動，Festival Napa Valley，以贊助當地藝術及教育項目等，吸引不少民眾前往，但由於近100度的高溫，連提供給民眾品嚐的紅酒，都必須不時被放到冰箱降溫，保持風味。

不過沿海地區溫度就很舒適，也吸引了不少內陸居民前來舊金山Ocean Beach等地避暑。

灣區酷熱警告持續到週日晚11點，週一溫度將稍微下降，內陸高溫將在80到100度左右。

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