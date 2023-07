【灣區新聞】華裔員工告矽谷一科技公司對亞裔有偏見 索賠2千萬（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一名任職多年而被解僱的華裔人士提出訴訟,向一間矽谷科技公司索賠2千萬元,他控告公司的文化對亞裔有偏見,當他試圖發聲時遭到解僱報復。

52歲的Andre Wong在6月30日向Santa Clara高等法院提起訴訟,要求賠償2千萬美元,案中的被告Lumentum公司,是一家製造雷射與光元件硬體給電訊數據中心與其他商業用途的科技公司,Andre Wong表示,他在Lumentum工作超過20年,去年底被解僱。

Andre表示,他創建並領導發展3D掃描與面部辨識技術的新產品線開發,為Lumentum公司帶來10億元業務。

Andre說:「我被告知解僱時第一反應是震驚,然後感到憤怒、失望、悲傷,之後我開始決定採取行動。」

他指,Lumentum工程團隊主要是亞洲人,其中許多員工來自中國,聽到華裔工程師說中文是常見,訴訟指一名資深白人經理禁止在辦公室說中文。

他又指,Lumentum在2019年至2022年期間,有超過60%員工是亞裔,但高層主管僅有少於15%是亞裔。

另一方面,他又指白人主導的管理層,從未認真考慮過他擔任行政級別的領導職務,當2020年招聘高層職位時,公司考慮了兩名外部候選人,分別是一名南亞男性,和一名白人女性,又有一次是當他準備一場演講會議時,一位白人高層嘲笑他發音的方式,要求他發音清楚。

Andre經歷事件後,與其他員工共同創立「亞裔員工組織」(Asian Employee Resource Group),目的是推動亞裔在公司的代表性與教育,並強調亞裔在內部晉升困難的數據,但公司高層管理其後安排與組織領袖的一對一交談中,並讓他們知道Andre的演講故事,讓白人感覺很差。

Andre說:「正如我的訴訟指出,我不斷就亞裔代表性發聲,當我們最終安排了亞裔員工組織,向整間公司介紹自己,一位白人高層在一對一面談中表示,那次演講後白人感覺很糟糕,有了這樣的反應。」

訴訟指,Andre Wong被解僱,是因為他公開談論他所經歷,和談論他觀察到的亞裔在工作場所受到的歧視,Andre Wong指深知有很多人的故事仍然沒有講述,原因是員工擔心遭到報復。

他的律師Charles Jung表示,希望這是一場運動的開始,有成功的案例,可以令整個行業作出改變。

Jung說:「要求賠償的金額並不重要,重要的是我們想要實現的目標,Andre明確表示,無論他在本案獲得多少金額,他打算將大部分資金捐贈給亞裔美國人民權事業,這不僅僅是一間有偏見的公司或一個案件的問題,這是為了推動行業變革,提高人們對反亞裔歧視事實的認識。」

本台曾電郵Lumentum公司查詢,但暫時沒有得到回應。

