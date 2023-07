【KTSF】

郵政檢查局懸紅5萬元搜捕一名疑犯,他於星期二襲擊並搶劫舊金山(三藩市)的郵政局員工。

美國郵政檢查局表示,案發地點位於舊金山1400 Pine街的郵局。

警方稱,在星期二,一名身穿黑色連帽衫和戴口罩的嫌疑人,一拳打向一名郵政局員工,然後拿著疑似是郵局鑰匙的東西,沿著街道奔跑。

郵政檢查局懸賞5萬元,捉拿疑犯歸案,任何有信息的民眾,請致電郵政檢查員,號碼是(877) 876-2455。

