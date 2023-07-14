【全國新聞】最高法院駁回學生貸款減免計劃後 學生新學期開始要還款（視頻）

July 14, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

自7月初美國最高法院駁回拜登政府的學生貸款減免計劃後，申請就學貸款的學生將在今年新學期開始支付貸款，這也是自2020年3月來的第一次，學生又如何感受這樣的經濟負擔？

歷經三年疫情的停頓之後，學生貸款利息將在9月開始重新計算,學生則從10月將開始支付貸款。

根據穆迪調研機構最新的調查，多達500萬的學生貸款者，每個月須要支付平均275元的貸款，穆迪也警告，隨著貸款者開始調整，他們的預算分配排序時要注意經濟下行的風險。

其他經濟學家則表示，支付貸款後，消費支出可能會有所減少，這將有助於緩解通脹。

經濟學家John Diamond說：「我想至今為止，無論我們從消費增長中看到甚麼樣的正面效果，最終都會被聯儲局升息的影響抵銷掉。」

面臨這樣的轉換過程，小布希政府時代勞工部的首席經濟學家Diana Roth則說，貸款者現在有很強勁的就業市場。

Roth說：「現在是找工作的好時間，是的他們需要重新支付他們的學生貸款，但另一方面，現在不管是在公營部門，還是私人公司都有職位空缺。」

至於拜登政府則為即將在9月開始支付貸款的人，提供新的付款選擇。

當中一些付款方案是針對剛有收入的新鮮人，如果符合資格的話，這將有助於減低每個月的帳單，而且針對整個貸款總額，也能有所降低。

如果符合特定收入門檻的借款人，每月的付款金額甚至可以低到一毛都不用付。

這些付款計畫有些將在今年7月生效，其它則會在2024年7月開始實施。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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