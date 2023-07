【全國新聞】最高法院駁回學生貸款減免計劃後 學生新學期開始要還款（視頻）

【KTSF】

自7月初美國最高法院駁回拜登政府的學生貸款減免計劃後,申請就學貸款的學生將在今年新學期開始支付貸款,這也是自2020年3月來的第一次,學生又如何感受這樣的經濟負擔?

歷經三年疫情的停頓之後,學生貸款利息將在9月開始重新計算,學生則從10月將開始支付貸款。

根據穆迪調研機構最新的調查,多達500萬的學生貸款者,每個月須要支付平均275元的貸款,穆迪也警告,隨著貸款者開始調整,他們的預算分配排序時要注意經濟下行的風險。

其他經濟學家則表示,支付貸款後,消費支出可能會有所減少,這將有助於緩解通脹。

經濟學家John Diamond說:「我想至今為止,無論我們從消費增長中看到甚麼樣的正面效果,最終都會被聯儲局升息的影響抵銷掉。」

面臨這樣的轉換過程,小布希政府時代勞工部的首席經濟學家Diana Roth則說,貸款者現在有很強勁的就業市場。

Roth說:「現在是找工作的好時間,是的他們需要重新支付他們的學生貸款,但另一方面,現在不管是在公營部門,還是私人公司都有職位空缺。」

至於拜登政府則為即將在9月開始支付貸款的人,提供新的付款選擇。

當中一些付款方案是針對剛有收入的新鮮人,如果符合資格的話,這將有助於減低每個月的帳單,而且針對整個貸款總額,也能有所降低。

如果符合特定收入門檻的借款人,每月的付款金額甚至可以低到一毛都不用付。

這些付款計畫有些將在今年7月生效,其它則會在2024年7月開始實施。

