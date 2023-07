【財經新聞】聖荷西科技行業裁員和緊縮 導致南灣辦公大樓空缺率上升

【KTSF】

根據The Mercury News報導,南灣聖荷西科技行業的裁員和緊縮,導致南灣辦公大樓空缺率上升,而聖荷西市中心和Santa Clara市成為該地區中最疲弱的辧公大樓市場。

這個CBRE商業地產機構的最新調查,涵蓋了Santa Clara縣及Freemont至Newark地區的辦公大樓。

2023年4月至6月第二季,南灣辦公大樓的空置率為18%,比1月至3月第一季的15.5%有所上升。

研究人員指,越來越多大型科技公司繼續出售他們未有充份利用的辦公室空間,整體南灣的辦公大樓空置率屬於嚴重,而重災區就位於聖荷西市及Santa Clara市,兩市第二季的辦公室空置率,分別為26.6%及26.1%。

而西谷地區,即西聖荷西、Campbell、Saratoga及Los Gatos,第二季度的辦公大樓市場也疲弱,報告估計有23.7%的空置率。

不過因為蘋果電腦傾向購買他們已經使用的辧公大樓,令到Cupertino空置率可以保持在個位數,第二季空置率為2.6%。

至於租務方面,報告指出,矽谷的潛在租戶在第二季傾向租用更大的空間,第二季總辦公室需求面積550萬平方英呎,比第一季250萬平方英呎需求上有增加,但仍落後於南灣辦公室10年平均需求的800萬平方英呎。

有專家認為,隨著一些公司實施更嚴格的重返辦工室要求,情況會有所改善,也看好目前困擾灣區科技業界的問題不會演變為長期,他們認為現正處於一個過渡時期,對聖荷西市的辦公室市場充滿希望比舊金山及奧克蘭更有前景。

