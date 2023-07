【灣區新聞】舊金山逾百年歷史釀酒廠Anchor Brewing因虧損結業

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)一間有127年歷史的釀酒廠Anchor Brewing,宣佈因為抵受不著虧損及經濟壓力而要結業。

Anchor Brewing向員工發出60日通知,表示因為疫情和通脹的關係,繼續營業變得非常困難,公司在2016年開始銷售率持續下降,現時已經停止釀製啤酒,但會繼續分發現有存貨至到7月。

有市民感嘆再有一間公司抵受不著疫情的打擊需要結業。

市民Lori Sartori說:「我想哭,這公司如此特別,市府需要讓其繼續經營,市內很多事物垂死,必須有人來拯救這公司。」

1896年成立的Anchor Brewing,歷經過1906年地震、禁酒令和幾次破產的危機,但公司近年只在加州出售產品,並減少生產部份啤酒。

雖然公司多次尋求買家接手,但始終不成功。

Anchor Brewing發言人Sam Fisher說:「疫情徹底打沉公司的重心業務,很多產品都是在酒吧、餐廳和試酒室出售,疫情兩三年間,我們銷售額急跌。」

Anchor是全國最老的釀酒廠,有市民表示,Anchor啤酒帶來不少回憶。

市民Steve Comb說:「我想起70年代,當Fritz Maytag剛買起釀酒廠,我第一次喝手工啤就是喝他們的,我們會在看演唱會前喝一杯。」

釀酒廠結業的消息傳出後,有市民紛紛在社交網站表達不捨,有人形容Anchor Brewing印證了他們的生活,亦是釀酒歷史的重要一部分。

有人說,聽到消息後,上班途中專程去到釀酒廠,留意到他們的旗幟是倒掛起來,形容是舊金山啤酒人黑暗的一天。

