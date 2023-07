【KTSF】

聖荷西警方表示,成功拘捕一宗槍殺案的疑犯。

21歲的聖荷西居民Tyrese Burse,於週二在沙加緬度落網。

警方表示,他涉嫌同6月29日聖荷西一宗槍殺案有關,案件的動機正在調查中,這亦是聖荷西今年發生的第20宗兇殺案。

