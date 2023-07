【KTSF】

南灣聖荷西和東灣奧克蘭(屋崙)分別都發生汽車撞死單車騎士後不顧而去的案件。

南灣聖荷西警方表示,事發於6月3日半夜,一名女子在聖荷西Monterey Road夾Curtner Avenue騎單車期間被一輛汽車撞倒,肇事汽車不顧而去,該婦女之後送往醫院,延至7月8日傷重不治死亡。

另一宗是發生在東灣奧克蘭,警方表示,週三上午9時半左右,有單車騎士在Fruitvale區被汽車撞倒,肇事司機同樣不顧而去,傷者送往醫院後宣布死亡。

奧克蘭警方指,這名騎單車的人是一名61歲的奧克蘭男子,當時一輛Hyundai現代汽車與一輛Chevrolet麵包車首先相撞,其衝擊力使該現代汽車撞倒了騎單車的人。

警方指,根據紀錄,涉事的現代汽車是Fremont一架失車。

