【KTSF】

Palo Alto警方正在調查一宗性侵案件,一名女子聲稱,上個月散步時遭到性侵,她表示,報案是由於得知上週三在Mountain View發生同類型事件。

一名50多歲的女子週一晚上向Palo Alto警方表示,6月15日在Waverley街1900號街區遭到性侵,調查顯示,女事主當日下午5點30分至6點間在街上散步,疑犯靠近受害人,並將她推倒,又用雙臂摟住她,並撫摸她的胸部,受害人最後得以逃脫,疑犯事後騎上一輛單車離開。

至於Mountain View在7月5日也發生的同類型事件,疑犯已於週二被捕。

Palo Alto警方表示,已與Mountain View警方聯繫,正調查兩宗事件是否有關。

