【灣區新聞】奧克蘭致命車禍華裔婆婆死亡 司機逃逸

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)本月初發生一宗肇事逃逸交通意外,造成一名94歲的華裔婆婆死亡,婆婆的女兒也嚴重受傷,警方表示,正全力追緝涉案人歸案。

屋崙華埠商會協助事主家人在GoFundMe籌募喪事和醫療費用,事發於本月3日晚上7點左右,Tony Cheng在Bancroft Avenue行車時,被另一架汽車猛烈撞擊,當時車上載著他的94歲外婆和媽媽。

警方透露,肇事汽車的司機和乘客事後下車逃跑,司機成功逃離現場。

警方在乘客身上搜出兩把槍,以藏槍的罪名拘捕他,車禍造成Tony的媽媽頸部和肋骨折斷,早前已接受一次手術,週五再接受另一次,左臂至今仍然癱瘓。

而Tony本人亦患有殘疾和呼吸系統疾病,他因撞擊而全身酸痛,由於肇事汽車是失車,並沒有保險,加上被撞車而受重傷的母親是全家的唯一經濟支柱,Tony對於接下來要處理外婆的喪葬費,以及媽媽的醫藥費,都面臨著巨大的困難。

屋崙華埠商會協助他們在GoFundMe網站眾籌,有關的資料請查閱:https://www.gofundme.com/f/family-in-need-to-overcome-tragedy

