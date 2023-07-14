【灣區新聞】奧克蘭致命車禍華裔婆婆死亡 司機逃逸

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）本月初發生一宗肇事逃逸交通意外，造成一名94歲的華裔婆婆死亡，婆婆的女兒也嚴重受傷，警方表示，正全力追緝涉案人歸案。

屋崙華埠商會協助事主家人在GoFundMe籌募喪事和醫療費用，事發於本月3日晚上7點左右，Tony Cheng在Bancroft Avenue行車時，被另一架汽車猛烈撞擊，當時車上載著他的94歲外婆和媽媽。

警方透露，肇事汽車的司機和乘客事後下車逃跑，司機成功逃離現場。

警方在乘客身上搜出兩把槍，以藏槍的罪名拘捕他，車禍造成Tony的媽媽頸部和肋骨折斷，早前已接受一次手術，週五再接受另一次，左臂至今仍然癱瘓。

而Tony本人亦患有殘疾和呼吸系統疾病，他因撞擊而全身酸痛，由於肇事汽車是失車，並沒有保險，加上被撞車而受重傷的母親是全家的唯一經濟支柱，Tony對於接下來要處理外婆的喪葬費，以及媽媽的醫藥費，都面臨著巨大的困難。

屋崙華埠商會協助他們在GoFundMe網站眾籌，有關的資料請查閱：https://www.gofundme.com/f/family-in-need-to-overcome-tragedy

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