【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭(屋崙)警方表示,市內某些地區的入屋搶劫案件有所增加。

入屋搶劫有所增加的地區,包括Laurel、North Hills、Joaquin Miller和Greater San Antonio等社區。

在最近的案件中,持武器的人通過踢門等方式強行進入住宅,然後威脅受害人,搶走受害人的個人物品。

警方提醒民眾,確保所有門窗均已正確固定,使用帶有感應器的室外照明,並定期修剪樹木等。

警方表示,正積極調查每一宗的入屋搶劫案,受害者可致電通報,電話:(510) 238-3326。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。