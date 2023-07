【全國新聞】國稅局從175名高收入人士收回3800萬欠稅

【KTSF 張擎鳳報導】

國稅局正在積極審計高收入人士的拖欠稅款。

國稅局領導人表示,過去幾個月,他們從超過175個高收入納稅人那裡追回3800萬元的拖欠稅款。

經審計後國稅局發現,近100名高收入人士,試圖通過波多黎各獲得不合條件的稅務優惠待遇,預計當中不少人將面臨刑事調查。

國稅局局長表示,這些案例顯示出有很多拖欠的稅款,需要國稅局跟進。

他又說,國稅局審計逃稅者的效率提高了,是因為《降低通貨膨脹法》,增加了國稅局的經費,從而提升了他們整體的能力。

國會通過的《降低通貨膨脹法》,預計為國稅局撥款800億元,但隨後的債務上限協議可能會從中減少200億元預算,用在其他的非國防計劃。

對此,國稅局表示,需要這筆經費才能更有效率去核查欠稅,和處理積壓2022年的報稅表等事項。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。