【全國新聞】國稅局從175名高收入人士收回3800萬欠稅

July 14, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Pixabay)

【KTSF 張擎鳳報導】

國稅局正在積極審計高收入人士的拖欠稅款。

國稅局領導人表示，過去幾個月，他們從超過175個高收入納稅人那裡追回3800萬元的拖欠稅款。

經審計後國稅局發現，近100名高收入人士，試圖通過波多黎各獲得不合條件的稅務優惠待遇，預計當中不少人將面臨刑事調查。

國稅局局長表示，這些案例顯示出有很多拖欠的稅款，需要國稅局跟進。

他又說，國稅局審計逃稅者的效率提高了，是因為《降低通貨膨脹法》，增加了國稅局的經費，從而提升了他們整體的能力。

國會通過的《降低通貨膨脹法》，預計為國稅局撥款800億元，但隨後的債務上限協議可能會從中減少200億元預算，用在其他的非國防計劃。

對此，國稅局表示，需要這筆經費才能更有效率去核查欠稅，和處理積壓2022年的報稅表等事項。

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