【灣區新聞】灣區熱浪週五來襲 多地開放避暑中心（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

國家氣象局早前宣佈,灣區酷熱天氣預警將在星期五起至星期日生效,預計內陸地區氣溫可能高達華氏110度,灣區多個地點會有避暑中心開放,當局呼籲市民注意預防中暑。

國家氣象局預測,這股熱浪將會在星期五開始達到最高溫度,在星期六前,內陸山谷地區會達到華氏90多至110度,晚間氣溫不會下降太多,而沿海地區日間氣溫就介乎於70多至80多度。

州長緊急服務辦公室(Cal OES)表示,在炎熱天氣下,小孩、長者、孕婦和有長期病患的人,面臨相對較高的風險,若留意到任何人有頭痛、身體虛弱、作嘔、面色蒼白、頭暈和精神錯亂等情況,就要立即尋求協助,以免出現中暑和嚴重後果。

當局呼籲市民,不要等到口渴才喝水,更要避免做劇烈活動,穿著淺色、鬆身衫褲,和使用防曬產品。

為了協助有需要的市民,州長緊急服務辦公室在多個地點設立避暑中心,位置大多設在市內的圖書館和社區中心,市民如欲了解自己區內避暑中心的地址和開放時間,可以登入州長緊急服務辦公室網站查閱,或向所住市府或縣府詢問,也可以致電211查詢。

