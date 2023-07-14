【灣區新聞】灣區熱浪週五來襲 多地開放避暑中心（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

國家氣象局早前宣佈，灣區酷熱天氣預警將在星期五起至星期日生效，預計內陸地區氣溫可能高達華氏110度，灣區多個地點會有避暑中心開放，當局呼籲市民注意預防中暑。

國家氣象局預測，這股熱浪將會在星期五開始達到最高溫度，在星期六前，內陸山谷地區會達到華氏90多至110度，晚間氣溫不會下降太多，而沿海地區日間氣溫就介乎於70多至80多度。

州長緊急服務辦公室（Cal OES）表示，在炎熱天氣下，小孩、長者、孕婦和有長期病患的人，面臨相對較高的風險，若留意到任何人有頭痛、身體虛弱、作嘔、面色蒼白、頭暈和精神錯亂等情況，就要立即尋求協助，以免出現中暑和嚴重後果。

當局呼籲市民，不要等到口渴才喝水，更要避免做劇烈活動，穿著淺色、鬆身衫褲，和使用防曬產品。

為了協助有需要的市民，州長緊急服務辦公室在多個地點設立避暑中心，位置大多設在市內的圖書館和社區中心，市民如欲了解自己區內避暑中心的地址和開放時間，可以登入州長緊急服務辦公室網站查閱，或向所住市府或縣府詢問，也可以致電211查詢。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。