【全國新聞】全美多地受極端天氣影響 酷熱天氣影響數千萬人

全國各地目前正受到不同的極端天氣影響,這個周末開始到下星期初,除了加州廣泛地區將迎來熱浪之外,從華盛頓州到佛羅里達州,數以千萬計的民眾也會感受到酷熱天氣的影響,而在亞利桑那州,熱浪更奪去性命,芝加哥地區則有龍捲風造成一系列破壞,東北的佛蒙特州,目前也正遭受災難性洪水重創。

破記錄的高氣溫,熾烈的酷熱,未有任何緩解的跡象,到下星期,近七成的美國人會感受到氣溫高達或超過華氏90度,從西岸到佛羅里達州南部,約有1億人處於高溫警報之下。

其中在亞利桑那州的情況頗為極端,在鳳凰城這個月每日均達到華氏110度,到目前為止,Maricopa縣公共衛生部門已確認12宗與高溫有關的死亡案件。

Madera縣公共衛生部助理醫療主任Nick Staab說:「自從2006年,我們開始記錄與高溫有關的死亡人數以來,這是我們所見過最高數字,而且增長確實顯著。」

而極端天氣不僅是高溫,根據風暴預測中心稱,美國各地收到75宗風暴報告,僅在週三,芝加哥附近就報告了5場龍捲風,使芝加哥奧黑爾國際機場的數千名乘客要就地避難。

對於已經遭受災難性洪水破壞的東北地區來說,更多的降雨即將來到。

佛蒙特州州長Phil Scott說:「不幸的是,州部分地區目前預計將出現嚴重雷暴,可能會帶來更多山洪、冰雹,甚至龍捲風的威脅。」

