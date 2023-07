【全國新聞】FDA首次批准毋須醫生處方的避孕丸在美國發售

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)首次批准授權使用一種毋須透過醫生處方也可以在藥房購買的避孕丸。

從1960年代開始,全美有數以千萬計的女性使用避孕丸,之前所有避孕丸都規定在醫生處方之下才可以購買。

美國每年大約有600萬宗懷孕個案,估計當中45%是在沒有準備之下而懷孕的。

數據顯示,青少年、少女、有色族裔女性和低收入人士比較難取得避孕丸,在過去數十年,多個醫療團體如女性健康組織,要求政府讓女性在毋須醫生處方下購買避孕藥物。

Ibis生育健康機構主席Kelly Blanchard說:「這是一個轉變,令到更多人得到避孕護理。」

FDA週四終於批准授權使用總部在愛爾蘭的藥廠Perrigo製造、名叫Opill的藥丸,這是全美首隻毋須醫生處方的避孕丸,市民可以在藥房、超級市場和網上購買。

Blanchard說:「這種藥物已經得到授權批准使用多年,我們有大量數據顯示,這一隻藥丸在毋須醫生處方下使用是安全和有效的。」

Opill含有一種合成賀爾蒙,和有較少的副作用,而其他較受歡迎的藥丸含有兩種賀爾蒙、雌激素和黃體素。

FDA說,假如市民依照指引服用藥物的話,這一種每天服用一粒的藥丸,是安全和有效,和其他毋須醫生處方的避孕方法比較,Opill的功效更勝一籌。

臨床實驗的結果顯示,最常見的副作用有異常出血、頭痛、頭暈、反胃、增加食慾、腹痛和腹漲。

假如市民有隱藏的病患,就不應該使用藥物。

藥廠Perrigo暫時未決定藥物價錢和幾時發售,但估計最快明年初才會在美國出售,購買Opill避孕藥並無年齡限制。

有女性健康團體表示,希望未來可以向女性提供更多生育的選擇,例如女性在毋須醫生處方下,可以購買其他避孕產品和墮胎丸。

