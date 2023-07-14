【國際新聞】超級熱浪席捲歐洲 希臘法國等地攝氏40度以上

July 14, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 吳倩妤報導】

超級熱浪席捲歐洲，希臘、西班牙、法國等多個國家都出現酷熱天氣，高達攝氏40度以上，華氏過百度的高溫。

希臘警方週五發推文表示，，一名到訪雅典衛城的女遊客，因為酷熱的天氣而陷入困境，而需要急救。

據希臘氣象部門預測，週五中午雅典氣溫達到華氏107.6華氏，即是攝氏40幾度，因此希臘當局在中午和傍晚之間，決定關閉了雅典衛城，以應對熱浪。

遊客Hector說：「我很失望，因為我沒有看到，我是歷史迷，我總是讀這些書，但我無法進入雅典衛城。」

氣象當局預測希臘的酷熱將會持續一個星期以上，甚至更長時間。

鄰國西班牙也都受熱浪侵襲，南部地區的氣溫高達攝氏44度，即是華氏111度，市民與遊客都紛紛用盡各種方法消暑。

來自愛爾蘭的遊客Sinead Finnerty說：「我們來這裡的第一天，天氣很熱，但我們做好了準備，迎接更熱的，天氣很熱，但沒想像的那麼糟糕。」

同樣來自愛爾蘭的Michelle Mulrooney說：「我們來之前查了天氣，發現天氣會非常熱，只能生存一分鐘，但一個小時內回覆你，我們可能在街上某處昏倒，但OK啦。」

有來自華盛頓州的美國遊客也表示，雖然美國都很熱，但沒歐洲那樣熱，其他歐洲國家，例如法國，也都出現酷熱天氣，當局相信是人為導致氣候變化引起。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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