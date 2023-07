【國際新聞】超級熱浪席捲歐洲 希臘法國等地攝氏40度以上

【KTSF 吳倩妤報導】

超級熱浪席捲歐洲,希臘、西班牙、法國等多個國家都出現酷熱天氣,高達攝氏40度以上,華氏過百度的高溫。

希臘警方週五發推文表示,,一名到訪雅典衛城的女遊客,因為酷熱的天氣而陷入困境,而需要急救。

據希臘氣象部門預測,週五中午雅典氣溫達到華氏107.6華氏,即是攝氏40幾度,因此希臘當局在中午和傍晚之間,決定關閉了雅典衛城,以應對熱浪。

遊客Hector說:「我很失望,因為我沒有看到,我是歷史迷,我總是讀這些書,但我無法進入雅典衛城。」

氣象當局預測希臘的酷熱將會持續一個星期以上,甚至更長時間。

鄰國西班牙也都受熱浪侵襲,南部地區的氣溫高達攝氏44度,即是華氏111度,市民與遊客都紛紛用盡各種方法消暑。

來自愛爾蘭的遊客Sinead Finnerty說:「我們來這裡的第一天,天氣很熱,但我們做好了準備,迎接更熱的,天氣很熱,但沒想像的那麼糟糕。」

同樣來自愛爾蘭的Michelle Mulrooney說:「我們來之前查了天氣,發現天氣會非常熱,只能生存一分鐘,但一個小時內回覆你,我們可能在街上某處昏倒,但OK啦。」

有來自華盛頓州的美國遊客也表示,雖然美國都很熱,但沒歐洲那樣熱,其他歐洲國家,例如法國,也都出現酷熱天氣,當局相信是人為導致氣候變化引起。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。