【KTSF】

全國有超過9千萬人本週本處於危險高溫警告之下,國家氣象局表示,西南部和加州的中央山谷面臨罕見的酷熱風險。

美國大部份地區的高溫達到華氏100度,甚至可能變得更熱,當局警告在拉斯維加斯的居民,不要在上午9點到下午6點之間外出。

天氣預測顯示,週日拉斯維加斯的最高氣溫可能會達到破記錄的華氏117度,加州的死亡谷,也是全球最熱的地方,本週末氣溫可能達到華氏130度。

至今全球歷史最高氣溫是華氏134度,即是攝氏56度。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。