【KTSF 梁展穎報導】

加州中谷Modesto縣週三晚上一名男子槍殺8歲女兒。

Modesto縣警週三晚接報,一名男子有自殺傾向,警方到達Havenhurst Court的現場後,發現一名持有槍械的男子在寓所內。

警方呼籲男子離開現場,就在男子離開住所之前,屋內傳出數下槍聲。

警方入屋後發現,50歲男子Donovan Halstead身受多處自己造成的槍傷,他8歲的女兒就中槍身亡,之後Halstead被送到鄰近的醫院,由於傷勢嚴重,預料無法生存。

Modesto縣警發言人Charles Lockridge說:「所有死亡事故都是悲劇,今次不幸涉及一名8歲女童,警員都已盡了職責。」

