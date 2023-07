【KTSF】

專門提供美食及旅遊貼士、其中評鑑餐廳和旅館而知名的《米芝蓮指南》,週三公佈最新上榜的加州餐館名單,這些餐館提供美味佳餚,而且收取的價錢合理,名單上,灣區有四間餐廳首次上榜,另外南加州也有五間餐廳榮登榜上。

榮登《米芝蓮指南》推介名單上的灣區四間餐廳分別是,位於南灣聖荷西,提供葡萄牙風味美食的Petiscos餐廳、位於東灣奧克蘭(屋崙)的墨西哥餐廳Bombera和Snail Bar酒吧,以及舊金山(三藩市)供應韓國美食的Bansang餐廳。

至於Bib Gourmand美食全部推介名單將於下星期二公佈,加州共有143間餐廳列為可負擔名單上,至於崇高的米芝蓮星級大獎,也會在當天公佈。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。