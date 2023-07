【灣區新聞】舊金山共發生21起電動單車電池引發的火災 安全問題惹關注（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山紀事報報導指出,今年以來,在舊金山因為電動單車ebike的電池著火導致的火災已經有21起,而且自2018年以來逐年增加,不過市府並未針對電池放置和充電的地點做規範,電池的安全問題也引發民選官員的注意。

電動滑板車和電動腳踏車,是舊金山市內很便利的代步工具,不過鋰電池過熱會引發著火的問題,近日引發舊金山紀事報的關注。

報導指出,舊金山2018年因為電池引發的火災有12宗,2019年倍增為24宗,2020年增為36宗,2021年稍減為35宗,2022年則飆升到58宗,今年以來到目前為止則有21宗。

有鑑於電池導致的火災變得常見,紐約已經設立指引來預防這類災難的發生,不過舊金山並沒有法例,規定電池該在哪裡充電及存放。

舊金山市議會主席佩斯金表示,正在等待消防部門提供適當的建議,才會將其推動成為法律。

而舊金山市長布里德的發言人Jeff Cretan表示,正在觀察紐約的情況,但至今在舊金山尚未見到跟紐約電池火災同樣的影響程度,目前不清楚舊金山市內有多少鋰電池動力的電動滑板車和電動腳踏車。

舊金山交通局發出1,750個出租電動腳踏車許可,今年3月為止,包括Lime和Spin也各有兩千台電動滑板車,這些車輛的電池是否會對公眾帶來安全隱患引發關注。

有專家表示,電池一旦起火,基本上就不可能停止,只能用大量的水來控制,因此非常危險。

一名曾經擔任消防員的電池安全顧問就說,電動滑板車和腳踏車在公寓裏面充電,有可能會爆炸,不但危險還有致命的可能。

目前加州的消防法規,有明確對電池做規範,但是安裝在發電動力裝置的電池則得到豁免。

