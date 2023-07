【灣區新聞】陸續有大商戶撤出舊金山市中心 有商戶認為只屬暫時性（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

陸續有大型商戶宣佈撤出舊金山(三藩市)市中心,本台記者週三就到市中心視察一下,訪問附近的小商戶和遊客。

空置店舖告示和招租廣告,在舊金山市中心隨處可見,就算有店舖出現人籠,但門外亦有保安駐守。

有在聯合廣場附近營運手機維修店的店主表示,情況只是暫時性。

手機維修店店主王昱翔(Kelvin Wang)說:「我知道那一個商場(Westfield),他們也要搬走了,但其實我認為這只是一個暫時現象,我認為之後觀光客和上班族,還是會慢慢回到舊金山市中心,所以我們不是很擔心,我說安全問題的確是一個我們考量點,的確現在看起來,治安不算太好,但是我希望政府之後會針對治安問題,加強管理,那讓我們這些商家更有信心

Kelvin表示,希望部分公司強制要員工回到舊金山市中心,或政府推出更多的觀光政策,才會真正對舊金山和商家有幫助。

來自德國的遊客說,他是第一次來舊金山,主要是購物和觀光,市中心很多商戶結業,他說歐洲情況也一樣,對此也無能為力,只想來購物。

