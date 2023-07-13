【灣區新聞】陸續有大商戶撤出舊金山市中心 有商戶認為只屬暫時性（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

陸續有大型商戶宣佈撤出舊金山（三藩市）市中心，本台記者週三就到市中心視察一下，訪問附近的小商戶和遊客。

空置店舖告示和招租廣告，在舊金山市中心隨處可見，就算有店舖出現人籠，但門外亦有保安駐守。

有在聯合廣場附近營運手機維修店的店主表示，情況只是暫時性。

手機維修店店主王昱翔（Kelvin Wang）說：「我知道那一個商場（Westfield），他們也要搬走了，但其實我認為這只是一個暫時現象，我認為之後觀光客和上班族，還是會慢慢回到舊金山市中心，所以我們不是很擔心，我說安全問題的確是一個我們考量點，的確現在看起來，治安不算太好，但是我希望政府之後會針對治安問題，加強管理，那讓我們這些商家更有信心

Kelvin表示，希望部分公司強制要員工回到舊金山市中心，或政府推出更多的觀光政策，才會真正對舊金山和商家有幫助。

來自德國的遊客說，他是第一次來舊金山，主要是購物和觀光，市中心很多商戶結業，他說歐洲情況也一樣，對此也無能為力，只想來購物。

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