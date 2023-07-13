【灣區新間】舊金山汽車盜竊案頻發 市議員潘正義向官員施壓採更多行動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有鑑於舊金山（三藩市）汽車盜竊案頻發，舊金山市議員潘正義（Dean Preston）正向市府有關部門的官員施壓，要求採取更多行動，來解決這一問題。

舊金山市的汽車盜竊案件層出不窮，甚至有網友戲稱沒有一塊完整的汽車玻璃能離開這座城市。

根據舊金山紀事報報導，潘正義對於汽車盜竊犯案率之高表示不能接受，並稱已經要求市府多個機構，包括市長布里德辦公室、舊金山市警局和地檢處，在市議會於8月休會之後所舉辦的一場公聽會上提出解決的方案。

屬於進步派的潘正義，選區涵蓋Alamo Square，他將在明年競選連任，近期他受到一個溫和派團體批評，並試圖將他描繪成對犯罪軟弱的形象。

他大動作向市府官員施壓，要求提出解決汽車盜竊案，又抨擊市府允許汽車盜竊案隨處發生，是不可接受的現狀。

儘管市府通報的數據顯示，汽車盜竊案數量比去年下降了4%，但因屢屢出現受到高度矚目的案例，而持續受到關注。

根據舊金山市警局數據，今年到目前為止，舊金山共通報10,500宗汽車盜竊案，跟去年同期的10,915宗相比有所下降，而且疫情之前這類罪案數量更多，例如2019年同期共通報12,000宗。

對於潘正義的訴求，舊金山市長布里德的發言人Jeff Cretan向紀事報回應指出，他不知道可以在不談論執法和起訴罪犯的情況下，撰寫有關汽車盜竊的新聞稿，又說雇用更多警察是布里德市長的首要任務，將有助減少汽車盜竊犯罪，強調不僅為了當下的逮捕，也針對立案對抗有組織的犯罪集團。

而舊金山市警局發言人Evan Sernoffsky則回應指出，在觀光客開始回流之際，見到汽車盜竊案的上升，警方正使用數據來追蹤汽車盜竊，並標示出犯罪熱點，從而調整所需警力來做因應。

不過他指出，舊金山警力有限，要採用策略性措施，會盡可能對於進行中的犯罪到場回應，並阻止罪案發生。

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