【灣區新間】舊金山汽車盜竊案頻發 市議員潘正義向官員施壓採更多行動（視頻）

有鑑於舊金山(三藩市)汽車盜竊案頻發,舊金山市議員潘正義(Dean Preston)正向市府有關部門的官員施壓,要求採取更多行動,來解決這一問題。

舊金山市的汽車盜竊案件層出不窮,甚至有網友戲稱沒有一塊完整的汽車玻璃能離開這座城市。

根據舊金山紀事報報導,潘正義對於汽車盜竊犯案率之高表示不能接受,並稱已經要求市府多個機構,包括市長布里德辦公室、舊金山市警局和地檢處,在市議會於8月休會之後所舉辦的一場公聽會上提出解決的方案。

屬於進步派的潘正義,選區涵蓋Alamo Square,他將在明年競選連任,近期他受到一個溫和派團體批評,並試圖將他描繪成對犯罪軟弱的形象。

他大動作向市府官員施壓,要求提出解決汽車盜竊案,又抨擊市府允許汽車盜竊案隨處發生,是不可接受的現狀。

儘管市府通報的數據顯示,汽車盜竊案數量比去年下降了4%,但因屢屢出現受到高度矚目的案例,而持續受到關注。

根據舊金山市警局數據,今年到目前為止,舊金山共通報10,500宗汽車盜竊案,跟去年同期的10,915宗相比有所下降,而且疫情之前這類罪案數量更多,例如2019年同期共通報12,000宗。

對於潘正義的訴求,舊金山市長布里德的發言人Jeff Cretan向紀事報回應指出,他不知道可以在不談論執法和起訴罪犯的情況下,撰寫有關汽車盜竊的新聞稿,又說雇用更多警察是布里德市長的首要任務,將有助減少汽車盜竊犯罪,強調不僅為了當下的逮捕,也針對立案對抗有組織的犯罪集團。

而舊金山市警局發言人Evan Sernoffsky則回應指出,在觀光客開始回流之際,見到汽車盜竊案的上升,警方正使用數據來追蹤汽車盜竊,並標示出犯罪熱點,從而調整所需警力來做因應。

不過他指出,舊金山警力有限,要採用策略性措施,會盡可能對於進行中的犯罪到場回應,並阻止罪案發生。

