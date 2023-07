【灣區新聞】舊金山同日發生多宗襲擊和搶劫案 涉及亞裔受害人和疑犯（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)在週二發生多宗襲擊和搶劫案,當中涉及亞裔受害人和疑犯。

第一宗的攻擊事件發生在早上8點,地點位於Kearny夾Post街,一名年約35至40歲的亞裔疑犯,打了一名59歲拉美裔男子的臉後逃離現場。

受害人受傷送院,無生命危險,暫時未有人被捕。

第二宗的暴力搶劫事件發生在下午1點40分,地點位於Larkin街1300區街區,一名年約30歲的非洲裔男子,走近一名63歲的亞裔受害人,並揮拳打他的臉,疑犯在拿走受害人的鑰匙後,徒步逃跑離開。

受害人受傷送院,無生命危險,暫時未有人被捕。

第三宗的攻擊事件發生在下午4點40分,地點位於5街夾Folsom街,一名50歲的非洲裔男子利用剪刀,刺傷一名50歲的亞裔 ,傷者送院治療,無生命危險。

警方表示,已經將涉案非洲裔男子拘捕。

