【灣區新聞】舊金山同日發生多宗襲擊和搶劫案 涉及亞裔受害人和疑犯（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）在週二發生多宗襲擊和搶劫案，當中涉及亞裔受害人和疑犯。

第一宗的攻擊事件發生在早上8點，地點位於Kearny夾Post街，一名年約35至40歲的亞裔疑犯，打了一名59歲拉美裔男子的臉後逃離現場。

受害人受傷送院，無生命危險，暫時未有人被捕。

第二宗的暴力搶劫事件發生在下午1點40分，地點位於Larkin街1300區街區，一名年約30歲的非洲裔男子，走近一名63歲的亞裔受害人，並揮拳打他的臉，疑犯在拿走受害人的鑰匙後，徒步逃跑離開。

受害人受傷送院，無生命危險，暫時未有人被捕。

第三宗的攻擊事件發生在下午4點40分，地點位於5街夾Folsom街，一名50歲的非洲裔男子利用剪刀，刺傷一名50歲的亞裔 ，傷者送院治療，無生命危險。

警方表示，已經將涉案非洲裔男子拘捕。

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