【有線新聞】

西貢水域有鯨魚出沒。

網上片段見到鯨魚張開嘴巴、露出水面,多次開合之後潛入海。

漁護署說下午接獲警方通知,西貢牛尾海一帶水域有一條鯨魚出沒,署方派員到附近巡視,呼籲市民如果發現鯨魚必須保持適當距離,以免造成不必要干擾。

