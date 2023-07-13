【財經新聞】報告建議舊金山改革商業稅務 鼓勵僱主留下

【KTSF 張麗月報導】

舊金山（三藩市）市中心金融區有一半的商店撤離，有分析指出，除了因為治安惡化之外，疫情對商業的影響，以及所造成的改變也是主要原因，週三發表的舊金山商業稅務分析報告，就從商業財政的角度，檢視舊金山在激活市中心地區，以及解決持續居家工作政策所面對的挑戰，並指出在制定2024年稅務改革時要注意的事項。

舊金山市長布里德、市參議會主席佩斯金和市參事Rafael Mandelman，週三宣布下一步如何改革舊金山的商業稅務，目標就是要將有關措施放進明年的選票上讓選民表決，他們要求市府財務官員與商界接觸，以便提出特定的稅務改革建議，為明年選票上的提案作為參考。

週三發表的這份舊金山商業稅務分析報告，是由市府的財務官員和經濟專家共同提出，主要是分析在疫情後期的復甦階段，市內商業稅務系統中一些主要的脆弱點。

市參事Rafael Mandelman特別提到，在疫情後期持續實施的居家工作，已侵蝕市府的商業稅務基礎，其中有多間公司的總部已搬離舊金山，因此舊金山必須探討對策，以鼓勵商業留下在舊金山，同時也必須有策略令稅基更有韌力。

這份報告的要點，包括商業稅收越來越依賴在市內設有辦公室的科技、金融服務和相關行業，這些行業在疫情後期繼續實施員工居家工作政策、減少租用辦公室, 或搬到其他地區，令舊金山的稅收明顯受到衝擊，同時也可能會降低商業地產的價值，導致將來市府的收益減少。

因此報告建議有需要擴大稅基，以維持收益穩定，同時檢討和改革商業稅務，對激活市中心地帶很重要，其中考慮的政策包括吸引和保留多元化行業，和鼓勵僱主留在舊金山。

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