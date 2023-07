【財經新聞】報告建議舊金山改革商業稅務 鼓勵僱主留下

【KTSF 張麗月報導】

舊金山(三藩市)市中心金融區有一半的商店撤離,有分析指出,除了因為治安惡化之外,疫情對商業的影響,以及所造成的改變也是主要原因,週三發表的舊金山商業稅務分析報告,就從商業財政的角度,檢視舊金山在激活市中心地區,以及解決持續居家工作政策所面對的挑戰,並指出在制定2024年稅務改革時要注意的事項。

舊金山市長布里德、市參議會主席佩斯金和市參事Rafael Mandelman,週三宣布下一步如何改革舊金山的商業稅務,目標就是要將有關措施放進明年的選票上讓選民表決,他們要求市府財務官員與商界接觸,以便提出特定的稅務改革建議,為明年選票上的提案作為參考。

週三發表的這份舊金山商業稅務分析報告,是由市府的財務官員和經濟專家共同提出,主要是分析在疫情後期的復甦階段,市內商業稅務系統中一些主要的脆弱點。

市參事Rafael Mandelman特別提到,在疫情後期持續實施的居家工作,已侵蝕市府的商業稅務基礎,其中有多間公司的總部已搬離舊金山,因此舊金山必須探討對策,以鼓勵商業留下在舊金山,同時也必須有策略令稅基更有韌力。

這份報告的要點,包括商業稅收越來越依賴在市內設有辦公室的科技、金融服務和相關行業,這些行業在疫情後期繼續實施員工居家工作政策、減少租用辦公室, 或搬到其他地區,令舊金山的稅收明顯受到衝擊,同時也可能會降低商業地產的價值,導致將來市府的收益減少。

因此報告建議有需要擴大稅基,以維持收益穩定,同時檢討和改革商業稅務,對激活市中心地帶很重要,其中考慮的政策包括吸引和保留多元化行業,和鼓勵僱主留在舊金山。

