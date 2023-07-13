【灣區新聞】灣區週末迎熱浪 當局提醒民眾注意風險

【KTSF 古琳嘉報導】

加州廣泛地區將迎來熱浪，這個周末開始到下星期初，部分地區會出現今年夏天以來的最高溫，灣區大多數地區本週四到周日也會很熱，州府多個機構提醒民眾，要注意極端天氣帶來的健康風險。

灣區週四起氣溫會升高，週末會最熱，氣溫將會超過華氏80度，內陸地區氣溫更會高達華氏100-110度之間，東灣Livermoore和Concrod等地，氣溫達到高溫危險的機率偏高。

舊金山等沿岸地區氣溫則相對較低，最高溫仍維持在60多度。

不過加州廣泛地區將迎來酷熱天氣，中谷地區會出現三位數高溫，沙漠地帶更高達華氏120度。

國家氣象局氣象學家Courtney Carpenter說：「我們整個加州進入周末到下星期初，一些地方會經歷入夏以來的最高溫度，破紀錄的高溫也可能出現在全州的部分地區，非常炎熱和危險的三位數溫度，則預測會出現在中谷地區。」

加州應急管理部門週三邀集國家氣象局專家、加州公共衛生部，以及職業安全等多個相關部門召開記者會，提醒民眾注意極端天氣引發的健康風險，很多人不知道的是，極端酷熱天氣比起地震、火災和洪水

致命率還要高。

加州自然資源局局長Wade Crowfoot說：「以氣候變化對公眾衛生和致命率的影響來看，我可以說極端高溫最具破壞性，可能是最危險的，但是它跟山林大火和乾旱相比，卻是看不見的。」

公共衛生官員提醒民眾，注意極端天氣帶來的健康風險，尤其是兒童、長者、懷孕婦女、本身有疾病的人士、無家可歸者以及在戶外工作的人。

加州公共衛生部主任 Tomos Aragon說：「高溫相關的疾病，可能從痙攣開始，熱衰竭，甚至會中暑和死亡，如果溫度非常高，你還會開始出現器官損傷。」

高溫疾病發生前的警訊，包括流汗、肌肉痙攣、頭痛、虛弱、嘔吐、頭暈和疲勞，甚至心理狀態會改變等等，Aragon說，最好的預防方式是：「保持涼爽，保持水分，保持連結，保持資訊充足。」

加州職業安全與健康管理局也提醒在戶外工作的勞工，要做好避暑的措施，包括多喝水、找時間多休息，每次休息至少5分鐘，當戶外溫度超過華氏80度，就必須設立讓勞工遮陰的地方，並且要有書面預防高溫疾病的作業程序。

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