【科技新聞】微軟指中國黑客攻擊25個機構電郵包括政府部門

微軟公司證實,25個機構的電郵遭到與中國有關的黑客攻擊,長達至少一個月,已為客戶採取措施應對。美國國務院透露,負責處理中國事務人員的電郵是攻擊對象,強調沒有機密被竊取,據報美國商務部長雷蒙多的電郵是被入侵目標之一。

微軟公司當地星期二在部落格貼文,指控來自中國的間諜黑客組織入侵微軟Outlook郵件的帳號,自五月中開始利用雲計算漏洞,以偽造的數碼授權進入電郵系統竊取資料,影響25個機構,包括政府機關,涉及的黑客組織過去主要針對西歐政府機構。

微軟稱是接獲用戶通報異常後展開調查。美國國務院公布,在六月中、國務卿布林肯訪華前,偵測到電郵系統有異常而揭發事件,攻擊對象主要是負責中國事務的外交人員,強調無機密系統被入侵,或有資料被竊取。

美國國務院發言人梅勒說:「我可以說國務院上月發現不尋常活動,我們即時採取兩項措施,第一是保護系統安全,第二是通知微軟公司。基於數碼安全政策,我不會詳細交代應急措施內容,事件仍在調查,我們會繼續監察我們的網絡,並提升保安程序。」

國務院和微軟都無公開這次被黑客攻擊的目標,除了國務院外,美國《華盛頓郵報》報道商務部長雷蒙多是暫時唯一部長級官員被入侵電郵。

在北京,中國外交部發言人汪文斌早前說留意到有關的報道,強調無論由哪一個機構公開相關的消息,依然改變不了美國是全球最大黑客帝國和網絡竊密者的事實。

