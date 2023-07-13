【科技新聞】微軟指中國黑客攻擊25個機構電郵包括政府部門

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微軟公司證實，25個機構的電郵遭到與中國有關的黑客攻擊，長達至少一個月，已為客戶採取措施應對。美國國務院透露，負責處理中國事務人員的電郵是攻擊對象，強調沒有機密被竊取，據報美國商務部長雷蒙多的電郵是被入侵目標之一。

微軟公司當地星期二在部落格貼文，指控來自中國的間諜黑客組織入侵微軟Outlook郵件的帳號，自五月中開始利用雲計算漏洞，以偽造的數碼授權進入電郵系統竊取資料，影響25個機構，包括政府機關，涉及的黑客組織過去主要針對西歐政府機構。

微軟稱是接獲用戶通報異常後展開調查。美國國務院公布，在六月中、國務卿布林肯訪華前，偵測到電郵系統有異常而揭發事件，攻擊對象主要是負責中國事務的外交人員，強調無機密系統被入侵，或有資料被竊取。

美國國務院發言人梅勒說：「我可以說國務院上月發現不尋常活動，我們即時採取兩項措施，第一是保護系統安全，第二是通知微軟公司。基於數碼安全政策，我不會詳細交代應急措施內容，事件仍在調查，我們會繼續監察我們的網絡，並提升保安程序。」

國務院和微軟都無公開這次被黑客攻擊的目標，除了國務院外，美國《華盛頓郵報》報道商務部長雷蒙多是暫時唯一部長級官員被入侵電郵。

在北京，中國外交部發言人汪文斌早前說留意到有關的報道，強調無論由哪一個機構公開相關的消息，依然改變不了美國是全球最大黑客帝國和網絡竊密者的事實。

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