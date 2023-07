【KTSF】

聯邦勞工部最新數據顯示,6月份消費物價指數(CPI)繼續回落,上升3%,核心CPI指數就仍然高企在4.8%。

6月份消費物價指數CPI上升3%,是兩年多以來最低水平,按月就上升0.2%,扣除食品和能源項目之後的核心CPI指數就上升4.8%,按月也是上升0.2%。

食品價格溫和上升,以及二手車和機票價格下跌,有助於拉低通脹,其中住屋成本正在緩和,但是否可負擔得起,對許多人來說仍然是個挑戰。

住屋成本比一年前上漲7.8%,租金更上升8.8%,遠高過整體的通脹率3%,按月就上升0.4%,也高過整體的通脹率0.2%。

至於工人薪金增長扣除通脹調整後,就上升1.2%。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。