【全國消息】伊利諾伊州灰狗巴士與三貨櫃車相撞 釀3死14傷

July 13, 2023 新聞, 全國消息
(FOX 2 St. Louis / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

伊利諾伊州Madison縣週二凌晨發生嚴重車禍，一輛灰狗長途巴士與三輛單頭貨櫃車相撞，造成至少3人死亡，至少14人受重傷。

當地警方表示，車禍發生在凌晨近2時，一輛灰狗長途巴士在70號州際公路，撞倒停在出口處休息區的三輛單頭貨櫃車，造成巴士上3人死亡、至少14人受重傷，其中4名傷者要用直升機送往醫院搶救，傷者中包括灰狗長途巴士司機。

警方指被撞的三輛貨櫃車內則無人受傷，有其中一名貨櫃車司機憶述當時的情況，他並幫忙救出5人。

司機說：「我正在睡覺，醒來就人被扔在半空，是的，我從車窗救出5人，然後輪胎著火，我要跑回去熄匙，但他們沒有鑰匙，巴士有一個小切換鍵，所以我要先將巴士熄火，然後跑到貨車拿滅火器把火撲滅，然後我與一個之前爬窗逃生者，把最後一位孕婦從車窗拉出來。」

當時肇事的灰狗長途巴士正從印第安納波利斯開往聖路易斯，事故原因仍然調查中。

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