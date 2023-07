【全國消息】伊利諾伊州灰狗巴士與三貨櫃車相撞 釀3死14傷

【KTSF 朱慧琪報導】

伊利諾伊州Madison縣週二凌晨發生嚴重車禍,一輛灰狗長途巴士與三輛單頭貨櫃車相撞,造成至少3人死亡,至少14人受重傷。

當地警方表示,車禍發生在凌晨近2時,一輛灰狗長途巴士在70號州際公路,撞倒停在出口處休息區的三輛單頭貨櫃車,造成巴士上3人死亡、至少14人受重傷,其中4名傷者要用直升機送往醫院搶救,傷者中包括灰狗長途巴士司機。

警方指被撞的三輛貨櫃車內則無人受傷,有其中一名貨櫃車司機憶述當時的情況,他並幫忙救出5人。

司機說:「我正在睡覺,醒來就人被扔在半空,是的,我從車窗救出5人,然後輪胎著火,我要跑回去熄匙,但他們沒有鑰匙,巴士有一個小切換鍵,所以我要先將巴士熄火,然後跑到貨車拿滅火器把火撲滅,然後我與一個之前爬窗逃生者,把最後一位孕婦從車窗拉出來。」

當時肇事的灰狗長途巴士正從印第安納波利斯開往聖路易斯,事故原因仍然調查中。

