【全國新聞】佛蒙特州受洪水困擾 全美七成民眾將要忍受高溫

July 13, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Chester, VT Fire Department)

【KTSF 張擎鳳報導】

目前受洪水困擾的佛蒙特州，繼續展開水上救援和疏散工作，而下星期全國近7成的民眾將要忍受90多度的高溫。

本星期全國有超過5千萬民眾將要忍受達到100度的致命高溫。

鳳凰城消防局官員Rob McDade說：「現時經歷的這股熱浪可能致命。」

從加州到佛羅里達州，預計近7成的民眾將要承受90度或以上的酷熱，而短期內氣溫不會下降。

鳳凰城官員David Hondula說：「高溫死亡人數繼續創下新紀錄，高溫確是嚴重的公共衛生危機，全國各地並未認真談論這個問題。」

與此同時佛蒙特州Lamoille縣的救援和疏散工作正在進行中.

難得一見的降雨量引發水災，該州部份地區遭受嚴重破壞。

佛蒙特州公共安全專員Jennifer Morrison說：「我們仍在危機中，許多河流仍處於中度到嚴重氾濫。」

就在水退後民眾開始清理之際，新的洪水威脅正在出現，預計星期四和星期五，嚴重受災區將會出現另一輪降雨。

佛蒙特州長Phil Scott說：「還沒完呢，由於預報有雨且水無退處，我們可能看到水位再次上漲。」

Morrison說：「我們必須繼續保持警惕並牢記，很可能會有更多洪災，佛州復原需時幾年或十年。」

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