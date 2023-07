【KTSF】

在警告人工智能可能導致文明毀滅幾個月後,馬斯克宣布成立一間新的人工智能公司。

Tesla行政總裁馬斯克今日宣佈,推出一間新的人工智能公司,名為XAI,該公司的網站聲稱,目標是去了解宇宙的真實大自然本質。

網站目前只列出12名員工的簡介,除此之外,未有太多的資訊。

在4月份的一次訪問中,馬斯克警告,人工智能可能會導致毀滅文明,他曾與其他科技界領袖一起呼籲暫停人工智能開發六個月。

目前馬斯克除了擁有Tesla之外,還擁有包括Twitter和Space-X等機構。

