魚類和野生生物部警告去Santa Cruz市海邊衝浪和游泳的人士要小心,該處海灘出現了一隻有攻擊性的海獺。

上個星期日有人發現一隻水獺把一名衝浪者嚇得從衝浪板上跳下來,這隻水獺至少已經與人類對峙了四次。

魚類和野生生物部表示,,這頭水獺是一隻5歲大的雌性,早在9月份時就有人看到過牠做出這樣的行為。

魚類和野生生物部認為,這隻水獺的某種荷爾蒙可能激增了,或有人餵養牠而導致牠攻擊人類。

該部門正在嘗試抓捕並重新安置牠,以便保護牠和大眾。

