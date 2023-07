【國際新聞】美國延長對港「緊急狀態」 英更新外遊提示

【有線新聞】

美國延長針對香港的國家緊急狀態一年,英國提醒國民批評香港及中國政府可被視作違反港區國安法,特區政府強烈譴責英美抹黑。

拜登說中國近期的行動根本破壞香港自治,對美國國家安全及經濟構成不尋常的威脅,有需要延長針對香港局勢的國家緊急狀態行政命令一年。

英國外交部更新外遊提示,說留意到香港國安處正在通緝一些身處英國的人,提醒國民留意港區國安法有域外效力,在網上發表政治言論批評香港及中國政府可被視為觸犯港區國安法,支持涉嫌違法者亦可能被檢控。

特區政府強烈反對和譴責英國和美國卑劣抹黑,其中美國再度延長國家緊急狀態,肆意干預中國內政和香港事務屬蠻橫無理的行徑,違反國際法和國際關係的基本準則;又說英美的國家安全法律都有很多域外效力的例子,顯示他們雙重標準,政治凌駕一切之心顯露無遺,促請英美立刻停止抹黑或妄議。

