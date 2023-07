【財經新聞】舊金山市府計劃收購地皮 建永久性可負擔房屋（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市參事潘正義(Dean Preston)宣佈一項計劃,將會容許市府取得一塊地皮,用作興建永久性可負擔房屋,提供多達196個單位。

潘正義表示,市府計劃購買位於McAllister街600號的這塊地皮,這個舉動是屬於一個總共包含三個房屋項目。

計劃除了在McAllister街600號興建多達196個可負擔住宅單位,亦會容許幾個街口之外,位於Franklin街98號的一個擱置項目繼續發展,該處現時同樣是一個停車場。

潘正義的方案一旦通過,將會容許提高Franklin街項目的高度和密度,興建一幢400呎高的大廈,提供385個住宅單位以外,一間私立高中亦在2012年購買該塊地皮,大廈的低層會作興建學校。

除此之外,方案亦會容許Hayes Valley另一個擱置已久的項目開始工程。

三個項目合共會帶來多達671個單位,當中超過42%會是永久性可負擔單位。

