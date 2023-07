【KTSF】

位於舊金山(三藩市)聯合廣場的名店Gucci遭到搶劫,警方在灣區半島追捕時,失去了劫匪的踪影。

舊金山警方消息指,週一下午3點39分左右接報,指有匪徒從店內偷走了商品。

警方暫時還沒有劫匪人數的任何資料,警方說,在Stockton街200號路段的現場與目擊者了解事發經過,得知匪徒車輛的描述,與另一宗持械劫案相符。

警方一度找到了劫匪的車輛,並展開追捕至中半島,最終匪徒逃脫。

警方並沒有透露另一宗搶劫案發生的時間和地點,Gucci對劫案未有回應。

