【全國新聞】新澤西州貨船火勢受控 兩消防員殉職

【KTSF 張擎鳳報導】

新澤西州Newark港口一艘貨船發生致命火災,目前大火仍在燃燒,但火勢已經受控,有兩名消防員不幸殉職。

這艘貨船上個星期三著火,當時貨船上有1200架車輛和157個貨櫃。

五天後,根據海岸警衛隊所說,火勢還未完全熄滅,目前只是受控,週二該船停靠的Newark港航道,首次重新開放。

與此同時,民眾對於消防員遇上貨船發生火災後的應對措施提出了的問題,因為有兩名消防員在這場火災中喪生。

據Newark市官員表示,兩名Newark消防員沒有接受過如何應對船舶火災的培訓,因此他們被困在裡面後喪生。

新澤西州州長Phil Murphy被問及港口是否應該擁有自己的消防部門時說:「我認為應予考慮,事實是,港口消防安全是具體專業知識,火勢一發不可收拾。」

另一個重要的問題是,貨船是如何著火的,這個要等撲滅火勢後才能展開調查,還有一個問題是船可能會傾覆,但這種風險已經降低了。

Murphy說:「船舶傾斜度已減少,現約為兩度,危險區域為五到六度。」

與此同時,兩名消防員的喪禮將於本星期稍後舉行。

這位45歲的殉職消防員Augusto Acabou有10年經驗,而另一位殉職的49歲消防員Wayne Brooks就有16年經驗,他們的喪禮將在Newark市的Basilica大教堂舉行。

