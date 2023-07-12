【全國新聞】新澤西州貨船火勢受控 兩消防員殉職

【KTSF 張擎鳳報導】
新澤西州Newark港口一艘貨船發生致命火災，目前大火仍在燃燒，但火勢已經受控，有兩名消防員不幸殉職。
這艘貨船上個星期三著火，當時貨船上有1200架車輛和157個貨櫃。
五天後，根據海岸警衛隊所說，火勢還未完全熄滅，目前只是受控，週二該船停靠的Newark港航道，首次重新開放。
與此同時，民眾對於消防員遇上貨船發生火災後的應對措施提出了的問題，因為有兩名消防員在這場火災中喪生。
據Newark市官員表示，兩名Newark消防員沒有接受過如何應對船舶火災的培訓，因此他們被困在裡面後喪生。
新澤西州州長Phil Murphy被問及港口是否應該擁有自己的消防部門時說：「我認為應予考慮，事實是，港口消防安全是具體專業知識，火勢一發不可收拾。」
另一個重要的問題是，貨船是如何著火的，這個要等撲滅火勢後才能展開調查，還有一個問題是船可能會傾覆，但這種風險已經降低了。
Murphy說：「船舶傾斜度已減少，現約為兩度，危險區域為五到六度。」
與此同時，兩名消防員的喪禮將於本星期稍後舉行。
這位45歲的殉職消防員Augusto Acabou有10年經驗，而另一位殉職的49歲消防員Wayne Brooks就有16年經驗，他們的喪禮將在Newark市的Basilica大教堂舉行。
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