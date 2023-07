【灣區新聞】San Mateo縣府經理公布過渡住房計畫內容 有居民表反對（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣府買下Millbrae的La Quinta Inn,計劃做為無家可歸者住房的Homekey項目,縣府官員週二晚在市議會中發表報告,不少關注的居民前往公聽會表達反對意見,擠爆市議會。

週二晚的會議吸引眾多市民參加,市府另開一個房間,讓無法進入議會的市民也能觀看,不少市民情緒激動,市長多次打斷要求安靜,對於縣府計畫,市民多表達反對意見。

有居民說:「我今天來反對La Quinta Inn,被縣府收購用作無家可歸住房,因為我們不要他們在Millbrae,一旦邀請無家者來,他們就會來,我們不要他們在Millbrae。」

也有居民說:「因為我們聖馬刁縣政府,他有意來收購我們城市一家旅館,叫La Quinta Inn,這個是不透明的,他沒有透明度,甚麼都沒有知會我們,他就自己要來做這個事,我們城市太小,然後在任何一個地方,都是在居民的旁邊,在學校旁邊,在老人中心旁邊。」

另一名居民說:「我在這裡住了一輩子,非常沮喪,我們要發聲表達擔憂,我們沒有得到清楚的答案,我們沒有足夠的警察,有很多犯罪、無家可歸者,都是從捷運站過來,罪犯來自各地,不是只有Millbrae。」

有商戶說:「其實我都是在Millbrae這個地方做生意,剛好我們做生意的地方,就是San Mateo縣想要買,導致業主想逼遷,讓我們走,我就跟這邊的議員和市府有關人士,和一些社區活躍的人士,就尋求他們的協助,因為我們得到很不公平的對待,剛好過來希望看有甚麼意見。」

縣府計劃購買位於El Camino Real 1390號La Quinta Inn旅館,作為無家可歸者永久住房,縣府經理Mike Callagy週二出席議會,他說San Mateo縣的無家可歸者大多是年長人士,他說選擇這個地方

是以方便為主。

Callagy說:「當我們評估人員安置,我們會考慮步行能力,我們會考慮交通、停車,我們會考慮周圍的便利設施,你知道尋求幫助的機會、購物的機會、工作機會,當你看到最後它會符合每個條件,El Camino大道有步行自行車道,有Samtrans行經,你可步行到BART、Caltrans,在社區有工作機會,有地方可以購物,符合每一個條件。」

在州Homekey項目的支持下,San Mateo縣獲得約1.45億美元,總共購買了5家旅館,並將其改造為永久和臨時住房。

根據該縣2月時的一項無家可歸者統計,官員們估計約有1,092人睡在街上、帳篷裡或車裡,比2019年的統計增加了20%,收容所中的人數也有所增加,從611增加到716人。

市長一再強調,今天只是公聽會,不會做出決定。

