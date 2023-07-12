【灣區新聞】San Mateo縣府經理公布過渡住房計畫內容 有居民表反對（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo縣府買下Millbrae的La Quinta Inn，計劃做為無家可歸者住房的Homekey項目，縣府官員週二晚在市議會中發表報告，不少關注的居民前往公聽會表達反對意見，擠爆市議會。

週二晚的會議吸引眾多市民參加，市府另開一個房間，讓無法進入議會的市民也能觀看，不少市民情緒激動，市長多次打斷要求安靜，對於縣府計畫，市民多表達反對意見。

有居民說：「我今天來反對La Quinta Inn，被縣府收購用作無家可歸住房，因為我們不要他們在Millbrae，一旦邀請無家者來，他們就會來，我們不要他們在Millbrae。」

也有居民說：「因為我們聖馬刁縣政府，他有意來收購我們城市一家旅館，叫La Quinta Inn，這個是不透明的，他沒有透明度，甚麼都沒有知會我們，他就自己要來做這個事，我們城市太小，然後在任何一個地方，都是在居民的旁邊，在學校旁邊，在老人中心旁邊。」

另一名居民說：「我在這裡住了一輩子，非常沮喪，我們要發聲表達擔憂，我們沒有得到清楚的答案，我們沒有足夠的警察，有很多犯罪、無家可歸者，都是從捷運站過來，罪犯來自各地，不是只有Millbrae。」

有商戶說：「其實我都是在Millbrae這個地方做生意，剛好我們做生意的地方，就是San Mateo縣想要買，導致業主想逼遷，讓我們走，我就跟這邊的議員和市府有關人士，和一些社區活躍的人士，就尋求他們的協助，因為我們得到很不公平的對待，剛好過來希望看有甚麼意見。」

縣府計劃購買位於El Camino Real 1390號La Quinta Inn旅館，作為無家可歸者永久住房，縣府經理Mike Callagy週二出席議會，他說San Mateo縣的無家可歸者大多是年長人士，他說選擇這個地方

是以方便為主。

Callagy說：「當我們評估人員安置，我們會考慮步行能力，我們會考慮交通、停車，我們會考慮周圍的便利設施，你知道尋求幫助的機會、購物的機會、工作機會，當你看到最後它會符合每個條件，El Camino大道有步行自行車道，有Samtrans行經，你可步行到BART、Caltrans，在社區有工作機會，有地方可以購物，符合每一個條件。」

在州Homekey項目的支持下，San Mateo縣獲得約1.45億美元，總共購買了5家旅館，並將其改造為永久和臨時住房。

根據該縣2月時的一項無家可歸者統計，官員們估計約有1,092人睡在街上、帳篷裡或車裡，比2019年的統計增加了20%，收容所中的人數也有所增加，從611增加到716人。

市長一再強調，今天只是公聽會，不會做出決定。

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