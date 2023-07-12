【加州新聞】舊金山市長布里德是全加州薪水最高的市長

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根據加州主計長辦公室發布的數據，舊金山市長布里德是全加州薪水最高的市長，她去年的薪資加上福利超過44萬元。

舊金山市長去年的薪水居全加州市長之冠，而且遠遠超過其他同樣也是高物價的城市，例如洛杉磯、聖地牙哥和聖荷西的市長。

加州主計長辦公室發布的最新資料顯示，舊金山市長布里德2022年的薪資為357,000元，加上退休以及醫療保險福利的87,000元，收入總額為444,000元。

相比之下，洛杉磯去年經歷兩位前後任市長，兩人年薪總和為373,000元，居市長收入榜第二名，比布里德還少了71,000元，儘管洛杉磯的人口比舊金山多出超過四倍。

灣區其他城市方面，奧克蘭市長去年收入為34萬7千元，聖荷西市長去年收入則為24萬7千元。

這份加州官方數據中列出的加州459個城市，只有極少數市長收入高達六位數，也只有22個城市花費超過十萬元在市長的薪資待遇上，多數城市市長的薪水都低於5萬元。

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