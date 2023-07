【加州新聞】舊金山市長布里德是全加州薪水最高的市長

【KTSF】

根據加州主計長辦公室發布的數據,舊金山市長布里德是全加州薪水最高的市長,她去年的薪資加上福利超過44萬元。

舊金山市長去年的薪水居全加州市長之冠,而且遠遠超過其他同樣也是高物價的城市,例如洛杉磯、聖地牙哥和聖荷西的市長。

加州主計長辦公室發布的最新資料顯示,舊金山市長布里德2022年的薪資為357,000元,加上退休以及醫療保險福利的87,000元,收入總額為444,000元。

相比之下,洛杉磯去年經歷兩位前後任市長,兩人年薪總和為373,000元,居市長收入榜第二名,比布里德還少了71,000元,儘管洛杉磯的人口比舊金山多出超過四倍。

灣區其他城市方面,奧克蘭市長去年收入為34萬7千元,聖荷西市長去年收入則為24萬7千元。

這份加州官方數據中列出的加州459個城市,只有極少數市長收入高達六位數,也只有22個城市花費超過十萬元在市長的薪資待遇上,多數城市市長的薪水都低於5萬元。

