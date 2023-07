【KTSF】

舊金山(三藩市)一間畫廊的老闆,今年較早時用淋花的水管,向一名無家可歸的婦女噴水,他現在已經同意做社區服務,以撤銷他的刑事案件。

72歲的畫廊東主Collier Gwin,必須完成35個小時的社區服務。

他在1月時的向無家可歸者噴水,事件在網絡上引起巨大的迴響,許多人評擊他的行為過份。

在事件發生一個多星期後,Gwin因襲擊罪指控而一度被拘留,他也有表示後悔。

