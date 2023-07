【全國新聞】炎熱天氣下 電動車電池或很快流失電力（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州駕駛電動車的人士越來越多,但如果保養不當,在炎熱的天氣底下,車上的電池可能很快就會流失電力,減低電池的健康度。

彭博報導指,雖然電動車有助打擊氣候轉變,但隨著各個州迎來更熱的天氣,極端的熱浪對於電動車就百害而無一利。

在炎熱天氣下,電動車運作時需要額外努力,才可以保持電池和乘客涼爽,雖然車輛運行時一切正常,但極端的高溫對於電動車電池,就好像心臟病或癌症一樣。

原因是當氣溫上升時,電池中離子的移動速度加快,在電池造成微細的裂縫,減慢化學作用,結果就是減低電池的容量,變相同時令車輛貶值。

即使車輛只是在充電而不是運行當中,高溫仍可為電池帶來不可逆轉的傷害。

以最壞情況為例,將一架電動車整個夏天都放在亞利桑那州鳳凰城的車房中,若不開冷氣,電池在不充電的情況下,電池的容量將會迅速減少,相反充電的時候,就可以保持電池涼爽。

根據美國能源部,現時加州、佛州、德州、亞利桑那州和喬治亞州,佔全國電動車使用量的56%,而這些州份都相當熱。

有市民就分享他們的折衷應對方法,包括停泊在陰涼的地方,打開車窗、充電式避免充超過八成滿。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。