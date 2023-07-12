【全國新聞】炎熱天氣下 電動車電池或很快流失電力（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州駕駛電動車的人士越來越多，但如果保養不當，在炎熱的天氣底下，車上的電池可能很快就會流失電力，減低電池的健康度。

彭博報導指，雖然電動車有助打擊氣候轉變，但隨著各個州迎來更熱的天氣，極端的熱浪對於電動車就百害而無一利。

在炎熱天氣下，電動車運作時需要額外努力，才可以保持電池和乘客涼爽，雖然車輛運行時一切正常，但極端的高溫對於電動車電池，就好像心臟病或癌症一樣。

原因是當氣溫上升時，電池中離子的移動速度加快，在電池造成微細的裂縫，減慢化學作用，結果就是減低電池的容量，變相同時令車輛貶值。

即使車輛只是在充電而不是運行當中，高溫仍可為電池帶來不可逆轉的傷害。

以最壞情況為例，將一架電動車整個夏天都放在亞利桑那州鳳凰城的車房中，若不開冷氣，電池在不充電的情況下，電池的容量將會迅速減少，相反充電的時候，就可以保持電池涼爽。

根據美國能源部，現時加州、佛州、德州、亞利桑那州和喬治亞州，佔全國電動車使用量的56%，而這些州份都相當熱。

有市民就分享他們的折衷應對方法，包括停泊在陰涼的地方，打開車窗、充電式避免充超過八成滿。

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