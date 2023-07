【加州新聞】州長紐森簽署最後部分財政預算 確定保留378億儲備金（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森簽署了最後一部分的加州新財政年度預算,確定保留378億儲備金,以因應未來不確定的經濟情勢,這也是加州規模最大的儲備金金額,新的財政預算同時也致力消除州府超過300億的赤字,帶您了解預算的重點。

加州州長紐森週一簽署了2023-24年州預算協議的最後部分,趕在幾乎是最後時刻完成新年度預算。

最受關注的就是在在加州總額3108億元預算中,確定保留378億元儲備,使加州歷史上最大規模儲備,其中有223億保留為雨天基金,以因應全球經濟持續不穩定的情勢。

新的預算同時致力達到平衡,彌補先前估算超過300億元的赤字,避免進一步的削減計劃,同時保留了對公共教育、醫療保健、氣候行動、解決無家可歸問題,和其他優先事項的重大投資。

身為加州眾議院預算委員會主席的華裔州眾議員丁右立,發布這項新預算的重點部分,其中K-12年級的教育,將公立學校的生活開支提高8%,維持撥款水平,繼續提供全體學生膳食,還有紓困金用於幫助學生趕上疫情期間學業出現落後。

高等教育方面,加大兩個系統UC和CSU新增近12,000個收生名額,並提供中產階級獎學金計劃的額外資金,還有校園住房補助,以容納數以千計的學生。

幫助低收入家庭方面,之前為CalWORKs家庭所增加10%的短期補助金,將變成永久性的補助,10月份還會再增加3.6% SSI/SSP以及CalFresh的受益人,明年1月1日起補助將會增加。

醫療保健方面,為Medi-Cal持有人提供醫療服務的業者,可得到較高的報銷,Covered California平台上的保險自付額(co-pay)和墊底費(deductible)會降低。

住房方面,加州將持續投資幫助城市解決無家可歸問題,為特定寄養家庭的青年提供住房資金,撥款2億元協助首次購房者。

另有5千萬美元用來幫助業主建造ADU房屋附屬單元。

運輸方面,投入51億元資助地方運輸機構,以解決他們面臨的財政懸崖問題,保持大眾運輸服務,但這些營運機構必須改善安全和清潔。

環保方面,領導過渡到清潔車輛,幫助沿海地區對抗氣候變化,並在學校清除鉛的危害。

至於在保護亞太裔社區方面,加州新年度預算也提供更多資源,來繼續對抗仇亞問題。

版權所有,不得轉載。