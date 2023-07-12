【加州新聞】州長紐森簽署最後部分財政預算 確定保留378億儲備金（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森簽署了最後一部分的加州新財政年度預算，確定保留378億儲備金，以因應未來不確定的經濟情勢，這也是加州規模最大的儲備金金額，新的財政預算同時也致力消除州府超過300億的赤字，帶您了解預算的重點。

加州州長紐森週一簽署了2023-24年州預算協議的最後部分，趕在幾乎是最後時刻完成新年度預算。

最受關注的就是在在加州總額3108億元預算中，確定保留378億元儲備，使加州歷史上最大規模儲備，其中有223億保留為雨天基金，以因應全球經濟持續不穩定的情勢。

新的預算同時致力達到平衡，彌補先前估算超過300億元的赤字，避免進一步的削減計劃，同時保留了對公共教育、醫療保健、氣候行動、解決無家可歸問題，和其他優先事項的重大投資。

身為加州眾議院預算委員會主席的華裔州眾議員丁右立，發布這項新預算的重點部分，其中K-12年級的教育，將公立學校的生活開支提高8%，維持撥款水平，繼續提供全體學生膳食，還有紓困金用於幫助學生趕上疫情期間學業出現落後。

高等教育方面，加大兩個系統UC和CSU新增近12,000個收生名額，並提供中產階級獎學金計劃的額外資金，還有校園住房補助，以容納數以千計的學生。

幫助低收入家庭方面，之前為CalWORKs家庭所增加10%的短期補助金，將變成永久性的補助，10月份還會再增加3.6% SSI/SSP以及CalFresh的受益人，明年1月1日起補助將會增加。

醫療保健方面，為Medi-Cal持有人提供醫療服務的業者，可得到較高的報銷，Covered California平台上的保險自付額（co-pay）和墊底費（deductible）會降低。

住房方面，加州將持續投資幫助城市解決無家可歸問題，為特定寄養家庭的青年提供住房資金，撥款2億元協助首次購房者。

另有5千萬美元用來幫助業主建造ADU房屋附屬單元。

運輸方面，投入51億元資助地方運輸機構，以解決他們面臨的財政懸崖問題，保持大眾運輸服務，但這些營運機構必須改善安全和清潔。

環保方面，領導過渡到清潔車輛，幫助沿海地區對抗氣候變化，並在學校清除鉛的危害。

至於在保護亞太裔社區方面，加州新年度預算也提供更多資源，來繼續對抗仇亞問題。

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