【灣區新聞】舊金山有民眾舉行非法滑板活動 警方清場引發警民衝突

July 11, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）Mission區在剛過去的週末，有民眾舉行非法滑板活動，警方接報到場清場，其後場面失控，警方逮捕32名成人，並向81名未成年人發出警告。

事發於週六晚上，Dolores Street附近舉行年度滑板活動Dolores Hill Bomb，警方表示，活動未經批准，片段中看到有警員身著防暴裝備，手持警棍，並封鎖了路口，其後滑板者愛好者和圍觀者與警察對峙。

舊金山警察局透露，Mission Station警局於週六下午6點15分首先接報，指現場發生煙花爆發和破壞行為後，部份居民表示擔心自己的安全，無法回家。

警方表示，在逮捕過程中，滑板愛好者和圍觀者開始向警員投擲燃點的煙花、煙霧彈、玻璃瓶和金屬罐，民眾又繼續在公園點燃煙花，引發火警。

警方指，消防局趕到現場滅火，警方亦勒令清場，直到晚上7點35分左右，人群開始撤離公園。

但其後警方同時接報附近傳出槍響，並發生輕軌電車遭到破壞，以及拆除警察路障事件，過程中警方發現並繳獲多把槍，以及未燃點的煙花和吸毒用具。

被捕者大部份是青少年，警方表示，共有32名成人被捕，並向81名未成年人發出警告。

舊金山市參事潘正義（Dean Preston）就發文指，警察破壞一年一度的滑板傳統活動，他也譴責警察濫用權力，浪費金錢，給社會的年輕人造成創傷。

他指舊金山市府領導層，必需對這種攻擊感到羞愧。

另一方面，舊金山警察局長William Scott發文指，舊金山不會容忍這種行為，他感謝官員採取行動，並追究那些從事魯莽和危險行的人的法律責任，他又指值得慶幸的是，事件中沒有造成嚴重損傷。

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