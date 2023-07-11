【灣區新聞】舊金山有民眾舉行非法滑板活動 警方清場引發警民衝突

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）Mission區在剛過去的週末，有民眾舉行非法滑板活動，警方接報到場清場，其後場面失控，警方逮捕32名成人，並向81名未成年人發出警告。

事發於週六晚上，Dolores Street附近舉行年度滑板活動Dolores Hill Bomb，警方表示，活動未經批准，片段中看到有警員身著防暴裝備，手持警棍，並封鎖了路口，其後滑板者愛好者和圍觀者與警察對峙。

舊金山警察局透露，Mission Station警局於週六下午6點15分首先接報，指現場發生煙花爆發和破壞行為後，部份居民表示擔心自己的安全，無法回家。

警方表示，在逮捕過程中，滑板愛好者和圍觀者開始向警員投擲燃點的煙花、煙霧彈、玻璃瓶和金屬罐，民眾又繼續在公園點燃煙花，引發火警。

SFPD has kenneled several dozen seemingly young kids & skaters at Dolores Park after an hours-long slow-moving chase to shut down the annual “hill bomb” Cops have trapped the group between rows of officers The group is being forced to sit, it is unclear if they are under arrest pic.twitter.com/z6qyVz16eY — Joe Rivano Barros (@jrivanob) July 9, 2023

警方指，消防局趕到現場滅火，警方亦勒令清場，直到晚上7點35分左右，人群開始撤離公園。

但其後警方同時接報附近傳出槍響，並發生輕軌電車遭到破壞，以及拆除警察路障事件，過程中警方發現並繳獲多把槍，以及未燃點的煙花和吸毒用具。

被捕者大部份是青少年，警方表示，共有32名成人被捕，並向81名未成年人發出警告。

舊金山市參事潘正義（Dean Preston）就發文指，警察破壞一年一度的滑板傳統活動，他也譴責警察濫用權力，浪費金錢，給社會的年輕人造成創傷。

他指舊金山市府領導層，必需對這種攻擊感到羞愧。

另一方面，舊金山警察局長William Scott發文指，舊金山不會容忍這種行為，他感謝官員採取行動，並追究那些從事魯莽和危險行的人的法律責任，他又指值得慶幸的是，事件中沒有造成嚴重損傷。

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