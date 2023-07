【灣區新聞】舊金山有民眾舉行非法滑板活動 警方清場引發警民衝突

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)Mission區在剛過去的週末,有民眾舉行非法滑板活動,警方接報到場清場,其後場面失控,警方逮捕32名成人,並向81名未成年人發出警告。

事發於週六晚上,Dolores Street附近舉行年度滑板活動Dolores Hill Bomb,警方表示,活動未經批准,片段中看到有警員身著防暴裝備,手持警棍,並封鎖了路口,其後滑板者愛好者和圍觀者與警察對峙。

舊金山警察局透露,Mission Station警局於週六下午6點15分首先接報,指現場發生煙花爆發和破壞行為後,部份居民表示擔心自己的安全,無法回家。

警方表示,在逮捕過程中,滑板愛好者和圍觀者開始向警員投擲燃點的煙花、煙霧彈、玻璃瓶和金屬罐,民眾又繼續在公園點燃煙花,引發火警。

SFPD has kenneled several dozen seemingly young kids & skaters at Dolores Park after an hours-long slow-moving chase to shut down the annual “hill bomb”

Cops have trapped the group between rows of officers

The group is being forced to sit, it is unclear if they are under arrest pic.twitter.com/z6qyVz16eY

— Joe Rivano Barros (@jrivanob) July 9, 2023