【搵屋住】聖荷西新可負擔房屋計劃將動土 鄰近VTA和Caltrain車站（視頻）

經過多年的籌畫,南灣聖荷西靠近Tamien VTA車站和Caltrain火車站附近的一個可負擔房屋計劃,本月即將動工,將為當地社區新增134個可負擔公寓單位,以及一個托兒設施。

聖荷西發展商The Core Companies從市府、縣府和州府取得1億4千萬撥款,資助這個Tamien車站附近的住房和零售店計畫。

建地位於南灣交通局VTA土地。地點是Lick Ave 1197號,佔地七英畝,這134個可負擔住房,將提供給年收入在該地區收入中位數30%至60%的民眾。

以四口之家來說,即是年收入在53,000元到107,000元之間。

未來這個建地還會有第二期工程,將興建兩棟市場價公寓,可再增加434個公寓單位。

這是睽違二十多年來,首個利用VTA土地開發房屋的計劃,VTA還排定多個類似計劃,預計能帶來1,600個房屋單位。

