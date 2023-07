【灣區新聞】聖荷西週末發生三宗致命車禍 3人死亡

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西週末發生三宗致命車禍,造成3人死亡,當中兩宗的肇事司機後不顧而去,市內今年已發生24宗致命車禍,造成16個行人死亡。

根據警方,首宗意外在7月7日星期五約下午2點26分發生,地點是South White路夾Buckner Drive,警方指,一架可能是銀色的Dodge Ram pickup貨車,在South White路向南行駛時,撞到一名橫過馬路的女行人。

警方表示,女事主在沒有行人過路線的地方過馬路,事主當場死亡,肇事司機不顧而去。

之後在星期六下午約5點09分,北聖荷西一街附近的237號公路東行線上,一名駕駛2004年Honda房車的47歲男子,當時在最左邊線行駛,之後逐漸向左偏離線路,撞上路邊石壆。

車輛之後失控,橫跨幾條行車線,撞上公路右邊另一條石壆,之後和一架Toyota pickup貨車迎頭相撞。

駕駛Honda的司機是一名Los Gatos居民,送院後傷重死亡,而駕駛Toyota的司機沒有受傷。

加州公路巡警表示,相信毒品和酒精不是造成意外的原因。

同樣是星期六晚上約9點45分,在聖荷西Capitol Expressway夾Monterey路的天橋上,肇事司機當時正在Capitol Expressway向西行駛,之後撞到一名女行人。

警方表示,女事主在沒有行人過路線的地方過馬路,女子送院後不治,肇事司機事發後逃逸。

聖荷西警方回覆本台查問,指市內本年發生24宗致命交通意外,造成25人死亡,其中包括16個行人,去年同期就有36宗致命交通意外,造成22名行人死亡。

