【灣區新聞】聖荷西週末發生三宗致命車禍 3人死亡

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西週末發生三宗致命車禍，造成3人死亡，當中兩宗的肇事司機後不顧而去，市內今年已發生24宗致命車禍，造成16個行人死亡。

根據警方，首宗意外在7月7日星期五約下午2點26分發生，地點是South White路夾Buckner Drive，警方指，一架可能是銀色的Dodge Ram pickup貨車，在South White路向南行駛時，撞到一名橫過馬路的女行人。

警方表示，女事主在沒有行人過路線的地方過馬路，事主當場死亡，肇事司機不顧而去。

之後在星期六下午約5點09分，北聖荷西一街附近的237號公路東行線上，一名駕駛2004年Honda房車的47歲男子，當時在最左邊線行駛，之後逐漸向左偏離線路，撞上路邊石壆。

車輛之後失控，橫跨幾條行車線，撞上公路右邊另一條石壆，之後和一架Toyota pickup貨車迎頭相撞。

駕駛Honda的司機是一名Los Gatos居民，送院後傷重死亡，而駕駛Toyota的司機沒有受傷。

加州公路巡警表示，相信毒品和酒精不是造成意外的原因。

同樣是星期六晚上約9點45分，在聖荷西Capitol Expressway夾Monterey路的天橋上，肇事司機當時正在Capitol Expressway向西行駛，之後撞到一名女行人。

警方表示，女事主在沒有行人過路線的地方過馬路，女子送院後不治，肇事司機事發後逃逸。

聖荷西警方回覆本台查問，指市內本年發生24宗致命交通意外，造成25人死亡，其中包括16個行人，去年同期就有36宗致命交通意外，造成22名行人死亡。

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