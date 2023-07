【灣區新聞】聖荷西槍擊案一死一傷 死者未成年

【KTSF 毛皓延報導】

南灣聖荷西發生槍擊案,造成一死一傷,死者是一名未成年人男子,聖荷西警方亦拘捕去年一宗謀殺案的疑犯。

根據警方,案發在星期六晚上約8點50分,地點是East Williams街夾South 10街,警員接報到場後,發現一名男子和另一名未成年男事主,兩人身上有最少一個槍傷。

成年男子送院,沒有生命危險,而未成年的男事主送院搶救不治。

警方正調查案件動機,這宗是市內本年第21宗兇殺案,當局暫未公佈死者身份。

另一方面,聖荷西警方宣佈拘捕一名33歲男子Noel Cortez,他涉嫌在去年7月31日槍殺一名男子,案件中有另一名男事主中槍受傷。

之後在9月,聖荷西警方以一道亞利桑那州的拘捕令拘捕Cortez,並將他引渡到亞里桑那州。

聖荷西警方經調查後,發現Cortez就是該宗兇殺案的疑犯,上月28日持拘捕令,在亞利桑那一間監獄將Cortez拘捕,並將他引渡回到Santa Clara縣關押,他目前面臨謀殺罪起訴。

