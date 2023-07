【娛樂新聞】古巨基闊別舞台四年再開演唱會 今日推出音樂企劃第七炮《有少少愛》

古巨基昨日宣佈舉行演唱會,並預告有新MV推出,今日其「I Really Love To Sing」音樂企劃第七炮,跟近年憑city pop大熱的歌手蛋撻頭Delta T合唱《有少少愛》正式上架。 基仔表示這次除了跟Delta T合唱,亦特意邀請他對歌曲進行重新編曲,「我哋同舒老闆(監製舒文)講,覺得應該可以搵埋Delta一齊去做編曲,因為既然合作得,其實好想將合作單位嗰浸『除』擺落去,或者佢喺音樂上嘅能力都可以加添落去。所以就辛苦咗你啦,因為改咗幾次,哈哈。都係嗰句,我同舒老闆就……係啦,精益求精啲啦,我哋比較『磨』啲㗎真係。」坐在基仔旁邊的Delta T深表認同,「我不嬲都係好老實㗎,但我深深知道一樣嘢就係有時咁樣先係得到好作品。」 基仔透露想這次歌曲的版本,跟原來的版本來一個大反差,《有少少愛》正正是有這種潛能,「試過做過一、兩個版本,但有時試咗A,真係幾好喎,會唔會……有B㗎?哎吔!A同B好難揀喎,會唔會有個C㗎?哈哈!所以要多謝Delta T,除咗合唱上,喺編曲上幫咗好多。呢度又再要唔好意思,原來唔只編幾次,係仲要改歌再編。」Delta T隨即謂:「我都好鍾意編曲,所以呢個過程係真係好玩。」基仔見狀,立即侃調他一番,「不如我哋今日拍完MV返去再改多次,哈哈。」 MV方面,基仔找來美術指導兼造型師兼歌手等多重身份的劉君冬(Dorothy)擔任導演。Dorothy指一收到基仔邀請,以為只是寫歌或造型的工作,但隨後得知是一個大project,即超級緊張,「嘩!好大嘅project,係一個三部曲,再聽到隻歌之後,原來係三隻唔同曲風嘅歌,同埋係三位好唔同嘅artists,一聽到係幾challenging,但係係好玩嘅project。」在整個的創作過程,故事概念及結構,基仔對Dorothy讚口不絕,「好勁呀你度咗呢個故仔,度咗我係包租公,然後喺間屋睇住唔同嘅人事變遷、愛情,好多感受嘅嘢。喺同我講個故仔流程嘅時候,佢有講吓自己嘅經歷,係有好多嘢喺入心嘅一個人。我覺得做創作或者做導演係好,將內心柔軟㗎一面喺作品上展露出嚟。」 Dorothy表示:「除咗利用空間connect三個故事,其實呢啲情歌都盛載住唔同嘅故事,可能嗰隻歌係某啲人定情歌、分手歌,古sir就係『業主』身份,你嘅歌係見証咗好多唔同嘅聚散,所以就擺咗你入呢個角色。我都有擺啲個人經歷入去,希望大家有被感動到。」在搜集道具時,Dorothy亦十分有心思,她持意將大量基仔的poster、專輯、yes card放在MV中,「閃嘅yes card都有,應該可以拎去炒。」基仔聞言即謂:「yes card都有呀?!嗰啲叫幻彩金,原來後期同mv有咁多嘢,好期待。」

