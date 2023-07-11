【娛樂新聞】古巨基闊別舞台四年再開演唱會 今日推出音樂企劃第七炮《有少少愛》

古巨基昨日宣佈舉行演唱會，並預告有新MV推出，今日其「I Really Love To Sing」音樂企劃第七炮，跟近年憑city pop大熱的歌手蛋撻頭Delta T合唱《有少少愛》正式上架。

基仔表示這次除了跟Delta T合唱，亦特意邀請他對歌曲進行重新編曲，「我哋同舒老闆（監製舒文）講，覺得應該可以搵埋Delta一齊去做編曲，因為既然合作得，其實好想將合作單位嗰浸『除』擺落去，或者佢喺音樂上嘅能力都可以加添落去。所以就辛苦咗你啦，因為改咗幾次，哈哈。都係嗰句，我同舒老闆就……係啦，精益求精啲啦，我哋比較『磨』啲㗎真係。」坐在基仔旁邊的Delta T深表認同，「我不嬲都係好老實㗎，但我深深知道一樣嘢就係有時咁樣先係得到好作品。」

基仔透露想這次歌曲的版本，跟原來的版本來一個大反差，《有少少愛》正正是有這種潛能，「試過做過一、兩個版本，但有時試咗A，真係幾好喎，會唔會……有B㗎？哎吔！A同B好難揀喎，會唔會有個C㗎？哈哈！所以要多謝Delta T，除咗合唱上，喺編曲上幫咗好多。呢度又再要唔好意思，原來唔只編幾次，係仲要改歌再編。」Delta T隨即謂：「我都好鍾意編曲，所以呢個過程係真係好玩。」基仔見狀，立即侃調他一番，「不如我哋今日拍完MV返去再改多次，哈哈。」

MV方面，基仔找來美術指導兼造型師兼歌手等多重身份的劉君冬（Dorothy）擔任導演。Dorothy指一收到基仔邀請，以為只是寫歌或造型的工作，但隨後得知是一個大project，即超級緊張，「嘩！好大嘅project，係一個三部曲，再聽到隻歌之後，原來係三隻唔同曲風嘅歌，同埋係三位好唔同嘅artists，一聽到係幾challenging，但係係好玩嘅project。」在整個的創作過程，故事概念及結構，基仔對Dorothy讚口不絕，「好勁呀你度咗呢個故仔，度咗我係包租公，然後喺間屋睇住唔同嘅人事變遷、愛情，好多感受嘅嘢。喺同我講個故仔流程嘅時候，佢有講吓自己嘅經歷，係有好多嘢喺入心嘅一個人。我覺得做創作或者做導演係好，將內心柔軟㗎一面喺作品上展露出嚟。」

Dorothy表示：「除咗利用空間connect三個故事，其實呢啲情歌都盛載住唔同嘅故事，可能嗰隻歌係某啲人定情歌、分手歌，古sir就係『業主』身份，你嘅歌係見証咗好多唔同嘅聚散，所以就擺咗你入呢個角色。我都有擺啲個人經歷入去，希望大家有被感動到。」在搜集道具時，Dorothy亦十分有心思，她持意將大量基仔的poster、專輯、yes card放在MV中，「閃嘅yes card都有，應該可以拎去炒。」基仔聞言即謂：「yes card都有呀？！嗰啲叫幻彩金，原來後期同mv有咁多嘢，好期待。」