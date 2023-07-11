【全國新聞】國會議員促FDA調查PRIME能量飲品及營銷手法（視頻）

July 11, 2023 新聞, 全國消息

【KTSF 朱慧琪報導】

國會參議院多數黨領袖舒默，正呼籲聯邦食品及藥物管理局（FDA）調查PRIME能量飲品中的咖啡因含量和營銷手法，並指責該公司以兒童為目標。

PRIME能量飲品，是由兩名YouTuber網絡紅人Logan Paul和KSI創立，在眾多年輕追隨者中廣受歡迎，不過由於潛在的咖啡因含量風險，引來參議院多數黨領袖舒默抨擊。

PRIME的無糖能量飲品，每12安士含有200毫克咖啡因，約相等於兩罐紅牛，和六罐可口可樂的咖啡因含量。

國會眾議院多數黨領袖舒默指責該公司以兒童為目標。

舒默說：「很多家長未聽過它（PRIME），但其孩子就聽過，因為PRIME向兒童猛推廣告，即使兒童不應喝如此多咖啡因的東西。」

舒默在昨日去信FDA，呼籲當局調查PRIME，包括該公司針對兒童的營銷手法，和其飲品的咖啡因含量。

專家就指，咖啡因含量過高，可能會影響兒童的腦部發育。

哥倫比亞大學兒科醫生Edith Bracho-Sanchez說：「咖啡因會讓兒童和青少年頭痛、不安、緊張,還會影響睡眠週期，而睡眠週期對大腦發育非常重要。」

根據PRIME公司的網站，該公司不建議18歲以下的人飲用該能量飲品，不過舒默聲稱，該公司正在通過社交媒體瞄準兒童。

與此同時，PRIME公司還推出了一款名為PRIME Hydration不含咖啡因的飲品，但有人擔心，這兩種產品的品牌過於相似，從而讓家長誤以為是買了果汁給兒童飲用。

舒默說：「由於該產品設計為補水及運動飲品，包裝與令一飲品幾乎相同，因此兒童可能飲用這些東西，而父母也不察覺。」

目前PRIME公司沒有對事件作出回應。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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