【全國新聞】國會議員促FDA調查PRIME能量飲品及營銷手法（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

國會參議院多數黨領袖舒默,正呼籲聯邦食品及藥物管理局(FDA)調查PRIME能量飲品中的咖啡因含量和營銷手法,並指責該公司以兒童為目標。

PRIME能量飲品,是由兩名YouTuber網絡紅人Logan Paul和KSI創立,在眾多年輕追隨者中廣受歡迎,不過由於潛在的咖啡因含量風險,引來參議院多數黨領袖舒默抨擊。

PRIME的無糖能量飲品,每12安士含有200毫克咖啡因,約相等於兩罐紅牛,和六罐可口可樂的咖啡因含量。

國會眾議院多數黨領袖舒默指責該公司以兒童為目標。

舒默說:「很多家長未聽過它(PRIME),但其孩子就聽過,因為PRIME向兒童猛推廣告,即使兒童不應喝如此多咖啡因的東西。」

舒默在昨日去信FDA,呼籲當局調查PRIME,包括該公司針對兒童的營銷手法,和其飲品的咖啡因含量。

專家就指,咖啡因含量過高,可能會影響兒童的腦部發育。

哥倫比亞大學兒科醫生Edith Bracho-Sanchez說:「咖啡因會讓兒童和青少年頭痛、不安、緊張,還會影響睡眠週期,而睡眠週期對大腦發育非常重要。」

根據PRIME公司的網站,該公司不建議18歲以下的人飲用該能量飲品,不過舒默聲稱,該公司正在通過社交媒體瞄準兒童。

與此同時,PRIME公司還推出了一款名為PRIME Hydration不含咖啡因的飲品,但有人擔心,這兩種產品的品牌過於相似,從而讓家長誤以為是買了果汁給兒童飲用。

舒默說:「由於該產品設計為補水及運動飲品,包裝與令一飲品幾乎相同,因此兒童可能飲用這些東西,而父母也不察覺。」

目前PRIME公司沒有對事件作出回應。

