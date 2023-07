【KTSF 朱慧琪報導】

俄亥俄州Cleveland市中心凌晨發生大規模槍擊案,9個人受槍傷送院,一人情況危殆,沒有人死亡,槍手仍然在逃。

當地警方指,槍擊案發生在大約凌晨2時半,當時一間夜總會正在打烊中,一班人從夜總會走出來的時候,有槍手向人群開槍,造成9個人受槍傷送院,一人情況危殆,其他人則受輕傷,傷者的年齡介乎23至38歲。

槍手仍然在逃,警方目前正在尋找監控畫面,尋找更多線索,初步調查顯示沒有跡象表明,槍擊發生前夜總會曾發生過衝突。

根據槍械暴力檔案2023年,全國至今至少有365宗大規模槍擊事件,而大規模槍擊案是指事件中有4人或以上的傷亡。

